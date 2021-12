MSV Duisburg: Trauer um Stürmer Rüdiger Mielke

Duisburg. Der frühere Spieler des MSV Duisburg verstarb im Alter von 77 Jahren. Rüdiger Mielke war an einem Rekord der Zebras maßgeblich beteiligt.

Trauer um Rüdiger Mielke: Der ehemalige Fußball-Bundesliga-Spieler des Meidericher SV starb am vergangenen Samstag im Alter von 77 Jahren. Mielke bestritt von 1965 bis 1966 15 Erstliga-Partien für die Zebras. Zudem war er 1966 im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München, das der MSV im Frankfurter Waldstadion mit 2:4 verlor, im Einsatz.

Eine schwere Knieverletzung zwang Mielke im Sommer 1966 dazu, seine Profi-Laufbahn zu beenden. Er wechselte zur SG Wattenscheid 09 und fand an seiner neuen sportlichen Wirkungsstätte bei der Steilmann-Gruppe auch beruflich eine neue Heimat.

Obwohl Mielke für die Meidericher nur 15 Erstliga-Spiele bestritten hat, hat er markante Spuren in der Geschichte des MSV Duisburg hinterlassen. Mielke, der sein Bundesliga-Debüt am 10. April 1965 beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg als Amateurspieler feierte und auf Anhieb ein Tor erzielte, kam insgesamt auf 15 Erstliga-Treffer. 15 Tore in 15 Spielen – das ist bis heute die beste Torquote im deutschen Fußball-Oberhaus.

Führungstor für den MSV Duisburg im Finale

Der Stürmer war zudem an einem weiteren Rekord maßgeblich beteiligt. Zum 9:0-Sieg der Zebras bei Tasmania Berlin am 26. März 1966 steuerte Rüdiger Mielke vier Treffer bei. Alle Neune in Berlin – das ist bis heute der höchste Auswärtssieg in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. In einem Interview mit dieser Mediengruppe zum 50. Jahrestag des Schützenfestes im März 2016 schmunzelte Mielke: „Wir waren traurig, dass wir keine zehn Tore geschafft haben. Das wäre noch schöner gewesen.“ Der damalige Tasmania-Spieler Horst Szymaniak erinnerte sich so an den Duisburger Kantersieg.„Wir standen nur da und mussten den Ball auf den Anstoßkreis legen. Der MSV führte uns regelrecht vor und hat immer weiter gemacht.“

Rüdiger Mielke hatte mit Toren gegen den VfB Stuttgart und den 1. FC Kaiserslautern dazu beigetragen, dass der MSV ins Pokalfinale gegen den FC Bayern München einzog. Mielke – damals 21 Jahre alt – brachte den MSV in Frankfurt nach 28 Minuten mit 1:0 in Führung. Am Ende stand für die Duisburger vor 60.000 Zuschauern eine 2:4-Niederlage zu Buche..

