MSV Duisburg: Trainer Gerstner hält Brandrede für Frauenteam

Duisburg Thomas Gerstner appelliert an die Fans des MSV Duisburg, Spiele der Frauen zu besuchen. Neuzugang aus Island.

Am Mittwochabend trafen sich Vertreter der Fanklubs des MSV Duisburg mit Offiziellen, Spielern und Spielerinnen der Zebras in der Schauinslandreisen-Arena, um sich auf das neue Fußball-Jahr einzustimmen. Die Situation der Meidericher Drittliga-Profis vor dem Start bei 1860 München am Samstag (16.30 Uhr, Grünwalder Straße) war naturgemäß ein beherrschendes Thema. Thomas Gerstner, Trainer des MSV-Frauenteams, nutzte den Abend aber, um im Rahmen einer Brandrede Werbung für seine Mannschaft, die um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga spielt, zu machen.

Mehr zum Thema

Thomas Gerstner wandte sich emotional an die Gäste in der Arena. „Ich bin total stolz, Trainer der Duisburger Frauen-Mannschaft zu sein. Wir gelten jedes Jahr als Absteiger Nummer eins. Und wir spielen immer noch in der 1. Bundesliga“, erklärte der 57-Jährige. Gerstner weiter: „Wir messen uns mit den besten Vereinen Deutschlands und teilweise mit den besten Vereinen der Welt wie Bayern München und dem VfL Wolfsburg.“ Der Coach rief die Fans auf, auch die Spiele des Frauenteams zu besuchen. „Unsere Mädels haben das mehr als verdient. Sie haben verdient, dass hier auch mal eine volle Hütte ist und nicht nur in Köln“, sagte Gerstner unter dem Applaus der Anwesenden.

All jene, die geklatscht haben, können am Sonntag, 28. Januar, ab 18.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena Flagge zeigen. Dann trifft der MSV im Kellerduell auf Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Der letzte Test steigt an diesem Sonntag. Dann spielt das Gerstner-Team um 15 Uhr beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach.

Haley Thomas verstärkt die Abwehr

Dann kann der Coach einen weiteren Neuzugang einsetzen. Der MSV verpflichtete am Donnerstag die US-Amerikanerin Haley Thomas. Die Innenverteidigerin war zuletzt auf den Westmännerinseln auf Island bei IBV Vestmannaeyar am Ball. Der Vertrag der 24-Jährigen gilt zunächst bis zum Sommer, verlängert sich aber im Fall des Klassenerhalts um ein Jahr. Der MSV zitiert Thomas Gerstner zu der Personalie so: „Für unsere Defensive haben wir uns nach einer robusten, kopfballstarken Innenverteidigerin umgesehen. Dazu kommen Haleys Qualitäten im Spielaufbau. Insbesondere mit ihrem Kopfballspiel wird Haley uns defensiv wie offensiv weiterhelfen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg