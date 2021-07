MSV Duisburg testet ohne Zuschauer gegen den 1. FC Köln

Duisburg. Die neue „Inzidenzstufe 0“ wirkt sich noch nicht auf das Testspiel- und Trainingsgeschehen des MSV Duisburg aus. Neue Trikots am Montag.

Die Entspannung der Corona-Lage mit der landesweiten Einführung der „Inzidenzstufe 0“ für Städte und Kreise, die stabile einstellige Inzidenzen aufweisen, wirkt sich noch nicht auf die Testspiele des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg auf der Vereinsanlage an der Westender Straße aus. Wie der MSV auf Anfrage der Redaktion mitteilte, werden die Zebras ihr Testspiel am Samstag gegen den Bundesligisten 1. FC Köln unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten.

Nach jetzigem Stand gilt diese Regelung auch für das folgende Testspiel gegen den Regionalligisten Preußen Münster am Dienstag, 13. Juli. Auch für Trainingskiebitze bleibt die Anlage in Meiderich geschlossen. Das gilt auch für den Jugend-Bereich.

Die erste Gelegenheit, die neue Mannschaft live in Aktion zu sehen, gibt es beim Schauinslandreisen-Cup der Traditionen am Samstag, 17. Juli. Beim Turnier, an dem neben dem MSV die Bundesligisten Borussia Dortmund und VfL Bochum teilnehmen werden, sind 10.395 Zuschauer in der MSV-Arena zugelassen. Der Vorverkauf, der ausschließlich online und telefonisch erfolgt, begann am Mittwoch. Am Donnerstag-Mittag waren rund 1500 Tickets für das Turnier verkauft.

Fototermin beim MSV Duisburg

Im Test gegen den 1. FC Köln werden die MSV-Profis letztmals die Trikots aus der alten Saison tragen. Im Rahmen des offiziellen Fototermins für die neue Saison wird der MSV Duisburg am Montag die neuen Trikots präsentieren. In der Spielzeit 2020/21 trugen die Zebras Shirts, die die Fans maßgeblich mitgestaltet hatten. Die Trikots für die neue Saison hat Ausrüster und „MSV-Großaktionär“ Capelli entworfen.

Offen ist noch, ob bis Montag der neue Trikotsponsor am Bord sein wird. Der Vertrag mit Iberostar ist am 30. Juni ausgelaufen. Bereits im Frühjahr hatte MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt erklärt, dass sich der Klub nach einem neuen Werbepartner umschauen müsse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg