Zuletzt spielte der MSV Duisburg – hier mit Ahmet Engin (links) im Februar gegen den SC Preußen Münster. Die Zebras siegten in Münster 4:1.

Vorbereitung MSV Duisburg testet am 8. August gegen Preußen Münster

Duisburg. Auch die Vorbereitung des MSV Duisburg wird im Zeichen von Corona stehen. Mit Preußen Münster steht der erste Testspielgegner fest.

Auch die Saisonvorbereitung des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg wird im Zeichen der Corona-Pandemie stehen. Am 1. August starten die Zebras mit einer Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung, zwei Tage später steigt auf der Anlage an der Westender Straße die erste Trainingseinheit.

Einen großen Aufgalopp der Fans beim Trainingsauftakt wird es im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht geben. Aufgrund der Corona-Verordnungen werden die Zebras zunächst weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeiten.

Ort und Anstoßzeit sind noch offen

Auch in welchem Rahmen Testspiele über die Bühne gehen werden, ist noch offen. Spiele mit Volksfestcharakter in Wanheim oder Sonsbeck wie im vergangenen Jahr sind diesmal unrealistisch.

Trotzdem ist das erste Testspiel bereits angesetzt. Am Samstag, 8. August, werden die Zebras gegen Drittliga-Absteiger SC Preußen Münster testen. Dies gaben die Preußen am Wochenende bekannt. Laut Vereinsmeldung sind Ort und Zeit noch offen. Auch ob Zuschauer zugelassen sein werden, ist derzeit noch ungewiss.