MSV Duisburg spielt am Samstag im Münchener Olympiastadion

Den Auswärtsfahrern blutet das Herz. Fußball-Drittligist MSV Duisburg spielt am Samstag (14 Uhr) im Münchener Olympiastadion gegen Türkgücü München. Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch dieses Match ein Geisterspiel sein.

Der Aufsteiger verfügt über kein eigenes drittligataugliches Stadion und meldete vor der Saison beim DFB drei Spielstätten an: das Stadion an der Grünwalder Straße, das Olympiastadion und die Arena des Zweitligisten Würzburger Kickers. Für Türkgücü wird es das zweite Match im Olympia-Park sein. Die Münchener spielten dort bereits am 10. Oktober gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:0)

Das für die Olympischen Spiele 1972 mit seinem beeindruckenden Zeltdach erbaute Stadion war auch Schauplatz des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und den Niederlanden 1974 (2:1).

Der MSV Duisburg spielte zuletzt am 12. April 2000 im Olympiastadion. Das Team des damaligen Trainers Seppo Eichkorn verlor die Bundesliga-Partie beim TSV 1860 München am 29. Spieltag mit 1:4. Der Däne Stig Töfting erzielte seinerzeit in der 84. Minute den Ehrentreffer für die Zebras, die am Ende der Saison in die 2. Liga absteigen sollten