MSV Duisburg spielt 0:0 gegen Halle – Weinkauf stoppt Boyd

Der erste Arbeitstag an der Seitenlinie lehrte Gino Lettieri Bescheidenheit. Im Nachholspiel in der Schauinsland-Reisen-Arena gegen den Halleschen FC musste sich der neue Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg mit einem 0:0 und dem erst zweiten Heimpunkt begnügen. Die Zebras konnten sich bei einem überragenden Torhüter Leo Weinkauf bedanken. Weinkauf meinte nach arger Schufterei: „Ich hatte viel zu tun. Ich brauche das nicht.“ Weinkauf gewann das Privatduell gegen den Hallenser Terrence Boyd, der gut und gerne sechs Torchancen und mehr ausließ, deutlich nach Punkten.

Gino Lettieri bilanzierte seine erste Schicht mit den Worten: „Wir haben mutig gespielt. Dafür mein Kompliment. Mit dem Punkt bin ich zufrieden. Leo Weinkauf hat uns im Spiel gehalten.“ Dennoch: Der Spielverein war mit viel Eifer am Werk. So geht die Partie angesichts der prekären Tabellensituation als Babyschritt nach vorn durch. Aufgrund der vielen Chancen der Gäste war das 0:0 ein Punktgewinn. Bereits am Freitag geht es daheim gegen den SC Verl weiter.

Engin und Stoppelkamp nicht in Startelf

Der Blick auf die Aufstellung wirkte wie eine kalte Dusche. Die Namen von Ahmed Engin und Moritz Stoppelkampf fehlten auf dem Spielberichtsbogen. Lettieri musste bei seiner Premiere auf gleich zwei Hauptdarsteller verzichten. Engins Oberschenkelprobleme meldeten sich beim Abschlusstraining schmerzhaft zurück. Kapitän Stoppelkamp bat seinen Trainer selbst um Schonung. Nach der langen Krankheitspause fühlte der 33-jährige Chefspieler die Müdigkeit in den Knochen. „Stoppel“ konnte immerhin auf der Bank Platz nehmen.

Als Zweitvertretungen rückten Lukas Scepanik und Sinan Karweina ins offensive Mittelfeld. Ansonsten gab es keine Veränderungen zum 1:2 vom Sonntag bei Türkgücü München. Verbesserungen mussten in dem so wichtigen Nachholspiel gegen den Tabellenfünfzehnten aus Halle über Einsatzwillen und taktisch kluges Verhalten kommen. Der neue Mann am Ruder hatte sein System modifiziert. Wilson Kamavuaka bekam Connor Krempicki als zweiten Sechser zur Seite gestellt.

Immer wieder Leo Weinkauf

Zurück an alter Wirkungsstätte: Der Wieder-MSV-Trainer Gino Lettieri war im Nachholspiel gegen Halle engagiert bei der Sache. Foto: Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Das funktionierte nur bedingt. Torhüter Leo Weinkauf bekam reichlich Gelegenheit nachzuweisen: Der Keeper ist derzeit das einzige Zebra auf Aufstiegsniveau. In der 16. Minute brachte Weinkauf gegen Terrence Boyd erst seinen Oberschenkel sinnvoll ins Spiel. Den Nachschuss von Papadopoulos wischte er mit der Hand über die Latte. Beim Schuss von Niklas Landgraf (24.), dessen Sturmläufe Max Sauer bitter aufstießen, half der Außenpfosten. Beim nächsten Landgraf-Schuss (29.) war Weinkauf aber wieder gefragt und dann gleich danach ein weiteres Mal bei einem Kopfball des Ex-Zebras Lukas Boeder. Das nur in Auswahl.

Freilich, auch der MSV hatte auf den Knopf „Nimmt am Spiel teil“ gedrückt. Sinan Karweina meldete sich nach 13 Sekunden mit einem ersten Distanzschuss zu Wort. Kaum eine Minute später holte Kamavuaka zum Schlag aus. Beide hatten freilich kein Zielwasser in der Trinkpulle und verfehlten das Tor von Keeper Sven Müller deutlich. Karweina schlug in der 13. Minute aus bester Position über den Ball und bekam beim zweiten Nachfassen keinen Druck auf die Kugel.

Lattenknaller von Connor Krempicki

Connor Krempicki (18.) klopfte das Spielgerät mit solcher Wucht an die Unterkante der Latte, dass es laut durchs Stadion schepperte. Arnold Budimbu (34.) kam ebenfalls zu einer guten Schussgelegenheit. Die Partie besaß durchaus gehobenen Unterhaltungswert.

Viel mussten die Hausherren über den langen Ball nach vorn regeln. Ein bisschen Spielwitz blitzte dann doch auf, auch wenn die Pointe fehlte. Als gute Nachricht nahm Lettieri mit: Meine Mannschaft kann nicht alles, will aber viel. Dafür musste Max Sauer (55.) seinen Arbeitsplatz räumen. Wieder mal ein Ausfall wegen einer Muskelverletzung! Niko Bretschneider übernahm den Job. Die Partie taktete nicht mehr ganz so hoch wie im ersten Durchgang. Zu sehen gab es dennoch genug: Leo Weinkauf konnte sich bei einem Kopfball und einem Flachschuss von Boyd zweimal als „Duisburger des Tages“ auszeichnen. Boyd vergab noch vier weitere klare Gelegenheiten. Der Gast sorgte mit seinen Kontern für Angst und Schrecken.

Denn der MSV wagte mehr: Arnold Budimbu (59.) versuchte mit einem mächtigen Volleyschuss das Glück zu zwingen. Frau Fortuna verweigerte den Flirt. Moritz Stoppelkamp (68.) stand mit seinem ersten Abschluss bei der Dame nicht höher im Kurs. Lettieri hatte seinen müden Helden zum Zielspurt gebracht, weil er wusste: Ein Punkt ist achtbar, aber angesichts von Platz 18 nicht ausreichend. Die Zebras richteten sich in der Schlussphase in der Hälfte Gäste häuslich ein. Bei allem Willen, ein Weg zum Tor fand sich nicht mehr. Dazu reichten weder Kraft noch Können.