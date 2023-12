MSV Duisburg schafft im Testspiel gegen Gütersloh die Wende

Duisburg Beim deutlichen 6:2-Sieg gegen den westfälischen Zweitligisten wirkt auch eine Gastspielerin mit internationaler Erfahrung mit.

Jetzt muss es nur noch in der Meisterschaft mit dem ersehnten Dreier klappen. Nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinale des DFB-Pokals beim 1. FSV Mainz 05 haben die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg auch das Testspiel gegen den FSV Gütersloh an der heimischen Mündelheimer Straße mit 6:2 (3:2) gewonnen.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wurden die Zebras vom Tabellenvierten der 2. Bundesliga zunächst aber richtig kalt erwischt. Ein Doppelschlag durch Marie Schröder (3., 6.) sorgte für eine schnelle 2:0-Führung der Gäste. „Das ist dann nicht lustig“, fand nachher auch Trainer Thomas Gerstner, dessen Laune sich aber in der Folge aufhellte. Yvonne Zielinski (9.) und Julia Kappenberger (17.) sorgten schnell für den Ausgleich, ehe Samantha Jerabek die Partie komplett drehte (31.).

Nach dem Wechsel traf Kara Bathmann zum 4:2 (51.), ehe Gastspielerin Jana Radosavljevic das 5:2 nachlegte (86.). „Sie hat einen guten Eindruck hinterlassen“, sagte Thomas Gerstner über die 27-jährige gebürtige Serbin, die inzwischen neuseeländische Nationalspielerin ist und für Fenerbahce Istanbul kickt. Den Schlusspunkt setzte dann Kaitlyn Parcell (89.).

In der Meisterschaft geht es nun am kommenden Sonntag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr in der Schauinland-Reisen-Arena gegen Werder Bremen weiter.

