MSV Duisburg profitiert von starker Moral und Schiri-Fehler

Duisburg. Die beiden Trainer waren sich nach dem Sieg des MSV Duisburg über Türkgücü München einig. Dem Duisburger Siegtreffer war ein Foul vorausgegangen.

Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg feierten ihren spektakulären 3:2 (0:2)-Sieg über Türkgücü München, die Gäste ärgerten sich über Schiedsrichter Tobias Fritsch aus Mainz. Und das zurecht: Der eingewechselte David Tomic hatte bei der Vorbereitung zum Duisburger Siegtreffer durch Orhan Ademi (88.) ein Foul begangen. Er hatte Türkgücü-Verteidiger Yiyoung Park umgestoßen. MSV-Trainer Pavel Dotchev gab nach Studium der Fernsehbilder zu: „Das war ein Foulspiel. Wir haben von diesem Fehler profitiert.“

Für Türkgücü-Trainer Serdar Dayat war das nur ein schwacher Trost. „Der Schiri hat die Augen zugemacht“, schimpfte der Coach. Nicht nur in diesem Punkt waren sich beide Trainer einig. Ein 2:2 wäre am Ende ein gerechtes Ergebnis gewesen – das unterstrichen Pavel Dotchev und Serdar Dayat im Gleichklang.

Duisburger Wechsel zündeten

Pavel Dotchev räumte ein, dass er an diesem Tag viel Glück gehabt hat: nicht nur mit dem ausgebliebenen Schiedsrichterpfiff vor dem Tor zum 3:2. Bei seinen Auswechslungen bewies der Duisburger Coach ein glückliches Händchen. Mit Leroy-Jacques Mickels, der in der 46. Minute für Ahmet Engin kam, sorgte Dotchev für eine nachhaltige Belebung des Duisburger Spiels. Und natürlich hatte Dotchev Glück, dass am Ende ausgerechnet David Tomic und Orhan Ademi wenige Sekunden nach ihren Einwechslungen den Siegtreffer produzierten.

Während Serdar Dayat beklagte, dass seine Mannschaft den Start der zweiten Halbzeit verschlafen hätte, lobte Pabel Dotchev die Moral seiner Truppe: „Das ist gutes Zeichen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie lebt.“ Die Länderspielpause will Dotchev nun nutzen, „um Defizite aufzuarbeiten.“ Vor allem das Abwehrverhalten bei Standards, wie der Trainer unterstrich.