MSV Duisburg: Präsident Wald stärkt Grlic den Rücken

Duisburg. Der MSV Duisburg setzt auch künftig auf Sportdirektor Ivica Grlic. Der MSV hat die Lizenzunterlagen beim DFB eingereicht – ohne Aufstiegsparole.

Der MSV Duisburg hat in dieser Woche beim Deutschen Fußball-Bund die Lizenzunterlagen für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga eingereicht. Der Verein hat dabei die Angriffstruppen zurückgezogen. Der MSV peilt in der kommenden Spielzeit, den Klassenerhalt vorausgesetzt, einen Platz im „stabilen oberen Mittelfeld“ an, wie Geschäftsführer Peter Mohnhaupt am Samstag im Rahmen eine Pressekonferenz erklärte. Mohnhaupt weiter: „Eine direkte Aufstiegsparole wird es nicht geben.“

Da dürften die Verantwortlichen aus Schaden klug geworden sein. Unmittelbar nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison hatte MSV-Präsident Ingo Wald einen neuen Anlauf Richtung 2. Bundesliga ausgerufen. Der Schuss ging bekanntlich nach hinten los.An der Etathöhe – in dieser Saison standen dem MSV rund 4,5 Millionen Euro zur Verfügung – muss sich zwangsläufig nicht viel ändern. Geschäftsführer Thomas Wulf wollte am Samstag keine konkrete Zahl nennen.

MSV Duisburg wird wohl nachbessern müssen

Zum weiteren Prozedere: Der MSV hat die Unterlagen in Frankfurt eingereicht und erwartet in den nächsten ein bis zwei Wochen aus der DFB-Zentrale eine Antwort. Peter Mohnhaupt geht davon aus, dass der MSV wird nachbessern müssen. Bis zum 27. Mai muss dann ein Lückenschluss erfolgen. Grundsätzlich gibt sich Mohnhaupt zuversichtlich. Eine dritte Saison in der 3. Liga sei vor zwei Jahren noch ein Schreckensszenario gewesen. Nun sei der Klub in der Lage, dies zu stemmen. Auf Dauer will und darf das Zebra aber nicht drittklassig kicken. Ingo Wald: „Dauerhaft ist die 3. Liga in Duisburg nicht darstellbar.“ Wie die beiden Geschäftsführer betonten, hat der MSV – wie alle anderen Klubs – eine Saison ohne Corona-Pandemie geplant.

MSV Duisburg will Sportvorstand holen

MSV-Präsident Ingo Wald stärkte am Samstag Sportdirektor Ivica Grlic den Rücken. Der 45-Jährige, der in den letzten Monaten stark in die Kritik geraten war, genießt weiter das Vertrauen der Vereinsführung. So werde Grlic auch den Kader für die kommende Saison planen. Gleichzeitig erklärte Wald, dass weiterhin Gespräche mit Kandidaten für den neuen Job des Sportvorstandes laufen. Eine Option sei, dass ein Sportvorstand dann als Sport-Geschäftsführer tätig sein werde.