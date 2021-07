MSV Duisburg: Oliver Steurer soll die Abwehr stabilisieren

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg verpflichtet mit Oliver Steurer einen neuen Innenverteidiger. Der neue Mann kommt aus Heidenheim.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat seinen neuen Innenverteidiger gefunden und verpflichtet. Vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim wechselt Oliver Steurer an die Wedau. Der 26-Jährige soll heute ins Training einsteigen – wenn die Ergebnisse der Corona-Testungen das zulassen. Somit wartet der MSV mit einer unspektakulären Verpflichtung auf. In den letzten Wochen waren unter anderem der ehemalige Bochumer Felix Bastians und Ex-Nationalspieler Holger Badstuber im Gespräch gewesen. Zu Bastians hatte schon in der Winterpause Kontakt bestanden.

Oliver Steurer bringt nun nicht den Erfahrungsschatz mit, den die zuvor genannten Protagonisten in die Waagschale geworfen hätten. Mit seinen 26 Jahren hat er allerdings einen großen Teil seiner Laufbahn noch vor sich. Steurer ist als gebürtiger Gelsenkirchener ein Kind des Ruhrgebiets und kennt somit die Region. Mit einer Körpergröße von 1,91 Metern bringt er das perfekte Maß eines Innenverteidigers mit.

„Oliver hat das Zeug zum Führungsspieler und soll bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen. Er soll in unserer letzten Reihe für mehr Stabilität sorgen“, zitiert der MSV seinen Sportdirektor Ivica Grlic in einer Pressemitteilung. Auf dem Weg zum Abwehrchef muss der neue Mann somit noch einige Meter zurücklegen. Trainer Pavel Dotchev wird so zitiert: „Wir waren sehr lange auf der Suche nach einem weiteren Verteidiger und sind uns sicher, dass wir mit ihm die richtige Wahl getroffen haben.“

19 Einsätze in der 2. Bundesliga

Im Januar 2018 wechselte Steurer von der U 23 von Borussia Dortmund zum 1. FC Heidenheim. Auf Leihbasis spielte er in der Saison 2019/20 zunächst für den KFC Uerdingen und dann beim SC Preußen Münster in der 3. Liga. Der Neu-Duisburger bestritt 19 Spiele in der 2. Bundesliga, 21 Einsätze in der 3. Liga und 64 Partien in der Regionalliga. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison bestritt Oliver Steurer zehn Einsätze, davon nur zwei über die volle Distanz.

Mit Steurer stehen nun aktuell sechs Innenverteidiger beim MSV unter Vertrag. Bei nur zwei zu vergebenen Positionen erscheint das viel. Trainer Pavel Dotchev beschrieb am Dienstag nach dem Test gegen Preußen Münster die Situation so: „Es gibt viele Komiker, aber wenige sind lustig.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg