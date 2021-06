MSV Duisburg: Niclas Stierlin ist der fünfte Neuzugang

Foto: homas Thienel /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de / imago images/Eibner

Niclas Stierlin (links) kommt als neuer Mann für das defensive Mittelfeld zum MSV Duisburg. Was aus Wilson Kamavuaka wird, ist noch ungewiss.

Duisburg. Niclas Stierlin kommt von der SpVgg Unterhaching zum MSV Duisburg. Er soll den Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeld beleben.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg vermeldete am Samstag seinen fünften externen Neuzugang. Von Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching wechselt der defensive Mittelfeldspieler Niclas Stierlin zu den Zebras. Der 21-Jährige erhält beim MSV einen Vertrag bis 2024.

Stierlins Vertrag in Unterhaching wäre auch für die Regionalliga gültig gewesen, doch die Bayern sicherten dem gebürtigen Mannheimer nach dem Abstieg zu, ihm „keine Steine in den Weg legen zu wollen.“ Die Hachinger hatten ihrerseits bei der Verpflichtung von Niclas Stierlin vor zwei Jahren vom Entgegenkommen des abgebenden Vereins profitiert. Der damalige U-19-Spieler von RB Leipzig durfte trotz Vertrages ablösefrei nach Unterhaching wechseln.

Für die Leipziger Profis bestritt Stierlin nur zwei Pflichtspiele – die aber auf dem internationalen Parkett. Er war in den Euro-League-Qualifikationsspielen gegen den KB Häcken aus Schweden mit von der Partie. In der 3. Liga bestritt der Duisburger Neuzugang in den vergangenen zwei Jahren 49 Spiele für die SpVgg Unterhaching.

MSV Duisburg nun mit Überangebot an Sechsern

Im defensiven Mittelfeld der Zebras herrscht somit aktuell viel Betrieb. MSV-Trainer Pavel Dotchev ließ per Vereinsmitteilung verlauten, dass er erwarte, dass Niclas Stierlin den Konkurrenz im Mittelfeld aufgrund seiner „robusten und gradlinigen Spielweise“ belebe. Der Kreis der Konkurrenten dürfte sich aber wohl noch reduzieren. Neuzugang Marvin Bakalorz und Marlon Frey dürften im defensiven Mittelfeld in der neuen Saison in der Rangordnung oben stehen.

Mit Max Jansen und Wilson Kamavuaka, der zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern im Gespräch war“, stehen noch zwei weitere Sechser zur Disposition. Die Verträge von Jansen und Kamavuala laufen Ende des Monats aus. Der MSV hat die beiden Spieler bislang noch nicht offiziell verabschiedet. Eine Option zur Vertragsverlängerung hat der Verein bei Wilson Kamavuaka bislang nicht gezogen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg