MSV Duisburg muss in Lübeck in die Spur finden

Leo Weinkauf hat den entscheidenden Schlag. Am Samstag, um 14 Uhr, beim VfB Lübeck. Dort spielt der MSV Duisburg in der dritten Fußballklasse auf. Die Analyse der klugen Taktikköpfe beim Zebra nach den beiden eher weniger gut absolvierten Partien hat ergeben: „Der Torwartabstoß ist bei uns für die Spielkontrolle zuständig.“ Die Kontrolle über das Geschehen soll das Mittel zum vollen Erfolg sein. Denn: „Die Komplexität unserer Spielidee ist relativ einfach“, so Torsten Lieberknecht.

Da lohnt die Nachfrage: Das ist alles, was bei der Analyse rausgekommen ist? Man hätte gedacht, dass die Aufarbeitung auch folgende Punkte ergeben hätte: Die Standardsituationen spielt der MSV weiter, dass man in Ruhe ein Bier holen kann. Max Sauer lässt seinen Vorgänger auf der rechten Bahn bitter vermissen. Torsten Lieberknecht findet Sauer nicht schlecht, nur übereifrig. Dann fiel auf, dass niemand die kreative Position auf der Acht – also ein bisschen hinter der Offensiv-Abteilung – sinnvoll interpretiert. Mirnes Pepic durfte das nur bei Hansa Rostock vergeblich versuchen.

Lahmende Flügel

Vincent Gembalies – erst stand er in der Startelf, dann saß er auf der Tribüne. Foto: THILO SCHMUELGEN / AFP

Der Weg vors Tor führte meist über Ahmet Engin. Der ist jetzt verletzt. Das sonst geübte Zuspiel auf den wohl gescheitesten Fußballer im Team, Vincent Vermeij, funktioniert eher selten. Der Holländer kann einen Ball annehmen und dann in einen geeigneten Raum für einen Mitspieler passen. Das ermöglichte gegen Zwickau das Ausgleichstor durch Leroy-Jacques Mickels. So glückte auch das 1:0 gegen Rostock. Die Flügel lahmen zudem mit Zuspielen in den Strafraum. Man hätte sich auch gefragt, warum der MSV so schläfrig nach der Pause aus der Kabine kommt: Gegen Dortmund setzte es da zwei Treffer, gegen Rostock auch. Und gegen Zwickau kam Trainers Joe Enochs in diesem Moment auf die Idee, sich über die verpasste Siegchance zu ärgern.

Dass die Innenverteidigung am richtigen Zugriff arbeitet, fiel zudem auf. Auch Torsten Lieberknecht, der die zwei Positionen dreimal neu besetzte. Vincent Gembalies fand sich erst in der Startelf und dann auf der Tribüne wieder. Dominik Schmidt zuckte einsam mit den Schultern, nachdem Zwickaus Ronny König ebenfalls sehr einsam mit dem Kopf zum 1:0 gezuckt hatte. Der Trainer folgt dem Glaubensbekenntnis: „Bei uns ist das Kollektiv wichtig. Es steht über allem.“ Er muss aber zuweilen zweifeln: „In Rostock oder hier gegen Zwickau sind drei, vier Spieler weggebrochen und waren nicht mehr richtig auf dem Platz.“

Dennoch, der Ansatz von Lieberknecht ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das Holstentor in Lübeck wurde nicht an einem Tag gebaut. Die Vorbereitung machte es schwierig, eine eingespielte Formation auf den Platz zu stellen. Lieberknecht verweist mit Recht darauf, dass sich das Team Schritt für Schritt weiterentwickeln muss. Also nimmt er sich ein Thema nach dem anderen vor. Dieses Mal: Spielkontrolle per Torwartabstoß. Beim entscheidenden ersten Zug ruht die Last nicht allein auf Weinkauf. Die Kollegen müssen auch alle richtig laufen, damit was nach vorne geht und der Ball weitere Zwischenstationen auf dem Weg Richtung VfB-Tor findet.

Umstellungen in der Offensive

Wer aber werden diese Kollegen sein? Umstellungen sind vor allem in der Offensive zu erwarten. Ahmet Engin fällt auf unbestimmte Zeit auf. Leroy-Jacques Mickels brachte gegen Zwickau frischen Wind in die Offensive. Mirnes Pepic sollte auch wieder zeigen dürfen, dass er zurecht höhere Ansprüche an sich stellt.

Die Komplexität der Aufgabe ist dabei ganz einfach. Das Ziel kann und muss der erste Dreier sein. Gegen einen Neuling darf der Anspruch nicht darunter liegen. Lübeck hat ebenfalls erst einen Punkt und steht in der Tabelle auf Platz 14 um einen Rang besser als der MSV. Die Hausherren, geführt von Trainer Rolf Landerl, wissen: Favoriten fängt man am besten früh in der Saison. Der MSV spielt zum Beispiel die Rolle eines Favoriten (noch) im Probenmodus.