MSV Duisburg muss in Freiburg die Abwehrkette umbauen

Näher als momentan können sich der MSV Duisburg und der 1. FC Köln im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga der Frauen kaum kommen. Nach dem 0:4 der Zebras vor Wochenfrist gegen die SGS Essen und der Kölner 0:5-Niederlage in Potsdam weisen beide Teams je sieben Punkte und exakt dieselbe Tordifferenz (-23) auf. Da die Domstädterinnen aber mehr Tore geschossen haben, stehen sie momentan noch immer auf dem Platz am rettenden Ufer. Denkbar, dass die Schere nach diesem Wochenende weiter auseinander klaffen wird: Während die Zebras die nicht einfache Auswärtsaufgabe beim SC Freiburg (Sonntag, 14 Uhr) vor sich haben, empfängt Köln das nach wie vor sieglose Schlusslicht FF USV Jena.

Allerdings hat der MSV gute Erinnerungen an das letzte Gastspiel im Breisgau. In der Vorsaison gab es einen ziemlich überraschenden 2:0-Auswärtssieg, der letztlich ein Eckpfeiler für den Duisburger Klassenerhalt war. So würde sich das Trainer Thomas Gerstner verständlicherweise auch diesmal wieder wünschen. Er zieht seine Zuversicht aber weniger aus dem Vorjahr, sondern lieber aus der Hinrunde, als sein Team beim 0:1 weitgehend auf Augenhöhe mit den Badenerinnen agierte und sich einen Punkt verdient gehabt hätte. Schon ein solcher, aus dem Süden mitgebracht, könnte am Ende wieder Gold wert sein.

Allerdings muss Gerstner bei diesem Unterfangen seine bewährte Abwehrformation weitgehend umbauen. Bitter genug ist schon, dass Vanessa Fürst nach ihrem im Derby erlittenen Innenbandanriss wochenlang ausfallen wird. Zudem hat sich aber auch Innenverteidigerin Claire O’Riordan in diesem Spiel die fünfte gelbe Karte eingehandelt und muss zuschauen. Wie genau der Trainer das Fehlen seiner beiden Stammkräfte kompensieren will, will er vor dem Anpfiff nicht öffentlich darlegen – nur so viel: „Wir haben eine Lösung.“

Es ist zumindest denkbar, dass diese mit der nun endlich eingetroffenen Aufenthaltsgenehmigung von Danica Wu in Verbindung steht. Die kanadische Rückkehrerin, in der Vorwoche noch nicht spielberechtigt, dürfte für einen Startplatz in der Mittelfeldzentrale in Betracht kommen, aus der dann wiederum Personal in die Defensivkette abgezogen werden könnte.