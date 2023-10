MSV Duisburg muss die nächste deutliche Niederlage hinnehmen

Duisburg. Beim 1. FC Köln hält der MSV Duisburg zunächst gut dagegen und schafft den Ausgleich. Am Ende steht jedoch wieder eine klare Niederlage.

Der Termin am Samstagmittag um 12 Uhr hat beim MSV Duisburg nicht an Beliebtheit gewonnen. Schon zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga der Frauen war bei „High Noon“ Anpfiff gewesen – was folgte, war eine 0:9-Klatsche bei der TSG 1899 Hoffenheim. Auch der zweite Versuch brachte nicht mehr Erfolg: Beim 1. FC Köln gingen die Zebras mit 1:4 (0:1) geschlagen vom Feld. Auch in diesem Jahr dürfte der Klassenerhalt wohl nicht über die bessere Tordifferenz zu erreichen sein.

Gegenüber dem 2:2 gegen den SC Freiburg am vergangenen Sonntag musste Trainer Thomas Gerstner eine Änderung in der Startelf vornehmen: Für die angeschlagen nur auf der Bank sitzende Allie Hess stürmte Julia Kappenberger von Beginn an. Die ansonsten bewährte Formation versuchte an den letzten beherzten Auftritt anzuknüpfen und setzte die Hausherrinnen in der Anfangsphase immer wieder unter Druck. Köln konnte sich aber zunehmend befreien und kam nach 29 Minuten zum Führungstor: Nach einem langen Pass auf die linke Angriffsseite kam Martyna Wiankowska vor Vanessa Fürst zum Flanken und fand in der Mitte Sharon Beck, die ohne direkte Gegenspielerin zum 1:0 einschießen konnte.

Gefährlich wurde es auf der Gegenseite nur einmal: In der Nachspielzeit hätte Antonia Halverkamps fast an ihren späten Ausgleich gegen Freiburg angeknüpft. Wieder versuchte sie es mit weitem Schlag nach vorn, wo Janina Hechler die Kugel an ihrer herausstürmenden Keeperin Jasmin Pal vorbeilegte. Diese konnte den Ball mit letzter Not noch auf der Linie retten.

Zielinski gleicht für den MSV Duisburg aus

Nur eine Minute nach Wiederbeginn klappte es aber mit dem Ausgleich. Natalie Muth setzte sich – augenscheinlich nicht ganz regelgerecht – gegen Lotta Cordes durch und passte in die Spitze auf Yvonne Zielinski, die Jasmin Pal zum 1:1 überwand. Der MSV versuchte dranzubleiben, doch Köln hielt den Druck aufrecht. Zunächst konnten sich die Gäste bei Keeperin Ena Mahmutovic bedanken, die gegen Meike Meßmer eine starke Parade zeigte (50.). Sieben Minuten später war sie aber machtlos, als Wiankowska nach Doppelpass mit Meßmer ungestört zum 2:1 in den Winkel traf.

Thomas Gerstner versuchte mit der Einwechslung von Samantha Jerabek für Julia Kappenberger noch einmal Schwung in den Angriff zu bringen, doch schon wenig später fiel die Vorentscheidung. Nach einer schwachen Klärung von Ena Mahmutovic musste die MSV-Torhüterin Augenblicke später einen Schlenzer von Andrea Gavric über sich ins Netz fliegen sehen (69.). Im Gegenzug hätte Antonia Halverkamps noch einmal die Antwort geben könnte, zielte aber zu genau – an den Pfosten.

Alles klar war dann in der 77. Minute. Bei einem Flankenversuch von Natalia Padilla-Bidas streckte Kara Bathmann den Arm zu weit nach vorn und blockte den Ball damit ab. Schiedsrichterin Karoline Wacker zeigte auf den Punkt, woraufhin Martyna Wiankowska ihren Doppelpack schnürte.

MSV: Mahmutovic – Fürst, Henriksen, Flach, Bathmann (88. Parcell) – Halverkamps, Cin (76. Hess), Günster, Muth, Zielinski (88. Prvulovic) – Kappenberger (66. Jerabek).

