MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp fällt in Halle aus

Duisburg. Der MSV Duisburg machte sich ohne Kapitän Moritz Stoppelkamp auf den Weg nach Halle. Rolf Feltscher ist hingegen dabei.

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat sich am Freitag-Vormittag per Bus ohne Kapitän Moritz Stoppelkamp aber mit Außenverteidiger Rolf Feltscher auf den Weg nach Sachsen-Anhalt gemacht. Die Zebras spielen am Samstag um 14 Uhr beim Halleschen FC.

Rolf Feltscher bestand den finalen Belastungstest in Meiderich. Der Rechtsverteidiger laborierte nach dem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern – der MSV spielte beim Debüt von Trainer Hagen Schmidt am Montag gegen die Roten Teufel 1:1 – an einer Achillessehnen-Blessur. Moritz Stoppelkamp musste hingegen zu Hause bleiben. Der Kapitän konnte seine Oberschenkelprellung, die er sich im Lautern-Spiel zugezogen hatte, nicht rechtzeitig auskurieren. Trainer Hagen Schmidt hatte am Donnerstag deutlich gemacht, dass er keine „Wackelkandidaten“ mit nach Halle nehmen würde. Nur wer 100-prozentig fit ist, dürfe die Reise antreten, wieder 51-Jährige unterstrich.

Mit Stoppelkamps Ausfall verschärft sich die Personalsituation im Mittelfeld des MSV Duisburg. Neben den Langzeitverletzten Mavin Ajani (Bänderriss im Sprunggelenk), Rudolf Nudualu (Wadenbeinbruch) und Chinedu Ekene (Probleme am Sprunggelenk) fehlen Marvin Bakalorz und Alaa Bakir gesperrt.

Duisburger trainieren am Nachmittag

Am Nachmittag bestreiten die Duisburger in Halle das Abschlusstraining. Danach wird Hagen Schmidt festlegen, wer am Samstag gegen den Halleschen FC ins Rennen gehen kann. Der Coach will nicht jammern, er verweist auf den 25-Mann-Kader der Zebras. Spieler, die zuletzt nicht zum Zuge kamen, könnten sich nun beweisen. „Es gibt eine Dynamik in der Gruppe, weil jeder sich Hoffnung macht, zu spielen“, sagte Schmidt beim Pressegespräch am Donnerstag. Spieler wie Julian Hettwer oder Darius Ghindovean brennen auf einen Startelf-Einsatz.

Der MDR und der WDR übertragen das Spiel der Zebras in Halle am Samstag ab 14 Uhr live im Fernsehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg