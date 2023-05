MSV Duisburg mit Personalsorgen ins letzte Heimspiel

Duisburg. Vor dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken plagen den MSV Duisburg weiterhin Personalprobleme. Max Braune steht erneut im Tor.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg muss beim letzten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) mehrere Ausfälle kompensieren. Trotzdem unterstreicht Trainer Torsten Ziegner, dass er ein Team auf den Platz schicken wird, das den Saarländern, die um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpfen, einen heißen Kampf bieten wird.

Torwart Vincent Müller fällt mit Beschwerden an der Patellasehne aus, seinen Platz wird wieder Max Braune einnehmen. „Wir wollen kein Risiko eingehen“, sagt Ziegner, der vermeiden will, dass Müller mit einer schweren Verletzung in die Sommerpause geht. Somit wird der 22-Jährige wahrscheinlich auch das letzte Saisonspiel der Zebras am Samstag, 27. Mai, beim SV Waldhof Mannheim verpassen.

MSV Duisburg: Auch Bakalorz fällt weiter aus

Gegen den 1. FC Saarbrücken wird auch Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz ausfallen. Der Routinier plagt sich mit einer Knieblessur herum. Offensivspieler Julian Hettwer, der zuletzt Antibiotika einnehmen musste, fehlt erkrankt. Abwehrchef Sebastian Mai ist weiterhin mit Oberschenkelproblemen außer Gefecht. Beim 29-Jährigen besteht, so Torsten Ziegner, aber noch die leise Hoffnung, dass er beim Saisonfinale in Mannheim mitwirken kann.

Außenverteidiger Baran Mogultay ist nach überstandener Erkrankung wieder an Bord. Für Mittelfeldspieler Caspar Jander, der ebenfalls erkrankt das Bett hüten musste, dürfte das Saarbrücken-Spiel noch zu früh kommen. Innenverteidiger Marvin Senger und Mittelfeldmann Hamza Anhari fallen ohnehin bis zum Saisonende aus.

Hingegen sind Rechtsverteidiger Rolf Feltscher sowie die Stürmer Phillip König und Chinedu Ekene, die wieder uneingeschränkt am Mannschaftstraining teilnehmen, wieder Optionen auf einen Platz im Kader der Meidericher.

Der MSV Duisburg erwartet am Sonntag rund 14.000 Zuschauer. Darunter werden gut 3500 Anhänger des 1. FC Saarbrücken sein.

