Duisburg. Die Spieler des MSV Duisburg trainierten am Montag im Rahmen einer Videokonferenz in den eigenen vier Wänden. Ein Funktionär schlägt Alarm.

Schon beim Lockdown im Frühjahr fühlte sich Torsten Lieberknecht als Darsteller in einem schrägen Endzeit-Film. Der Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg hat längst erkannt, dass das vermeintlich Surreale Realität geworden ist. Am Montag saß der 47-Jährige in seinem Wohnzimmer und leitete eine einstündige Trainingseinheit per Videokonferenz am Laptop.

Seit Freitag befindet sich die komplette Mannschaft in häuslicher Quarantäne, nachdem der MSV die Corona-Fälle drei und vier bekannt gegeben hatte. Wann das Team wieder das Training auf der Vereinsanlage aufnehmen darf, ist weiterhin offen. Die Gesundheitsämter waren am Montag noch damit beschäftigt, die Kontakte der Spieler, Trainer und Mitarbeiter nachzuverfolgen. Bei Mittelfeldspieler Arnold Budimbu klingelte das Telefon während der Athletik-Einheit im heimischen Wohnzimmer. Somit ist auch weiterhin unklar, ob die Zebras am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Halleschen FC austragen können.

Bis auf weiteres dürfen die Spieler die heimische Wohnung nicht verlassen. Das macht die Trainingsarbeit noch komplizierter als in der Zeit während des Lockdowns. Damals durften die Spieler auch individuell im Freien an ihrer Fitness arbeiten. Nun sind auch Trainingsläufe nicht erlaubt.

Nachhaltiges Training ist beim MSV Duisburg nicht möglich

So ist ein nachhaltiges Training derzeit ebenso nicht möglich wie eine gezielte Vorbereitung auf ein eventuelles Ligaspiel am Sonntag . Athletik-Coach Miro Lusic legt den Schwerpunkt auf Übungen im physischen Bereich . Wie der MSV mitteilte fehlten der am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankte Moritz Stoppelkamp und die verletzten Joshua Bitter, Ahmet Engin und Cem Sabanci im Home-Office.

Umstrittene Wechselregel in der 3. Liga

Vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie die Liga nun wieder stärker belasten dürfte, schlug am Sonntag Michael Henke, Sportdirektor beim FC Ingolstadt 04, Alarm. Henke versteht nicht, warum die Klubs vor der Saison mehrheitlich beschlossen haben, dass nicht mehr fünf, sondern nur noch drei Auswechslungen erlaubt sind. Der DFB hatte den Klubs bei der Entscheidung freie Hand gelassen. Henke schimpfte gegenüber Magentasport: „Warum ist die 3. Liga so dumm und verzichtet auf die fünf Auswechslungen? Eine Abstimmung war falsch und das wird nun allen auf die Füße fallen.“