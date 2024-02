Beim E-Jugend-Stadtpokal ist immer eine Menge los – so wie hier im Vorjahr beim Spiel zwischen dem Rumelner TV (blaue Trikots) und Gastgeber GSG.

Fußball MSV Duisburg kehrt in diesem Jahr zum Stadtpokal zurück

Duisburg Nach mehr als einem Jahrzehnt mischt der Nachwuchs der Zebras nun wieder beim traditionsreichen Turnier der E-Junioren mit.

Auf ein Comeback des MSV Duisburg beim Fußball-Hallen-Stadtpokal der Senioren in Rheinhausen wird vermutlich noch etwas länger gewartet werden müssen. Bei den kleinen Kickern, die ebenfalls jährlich ihren Titelträger ausspielen, sind die Zebras nun aber nach längerer Pause wieder dabei.

Früher war der MSV Stammgast beim Stadtpokal der E-Junioren – hier im Jahr 2007. Foto: Tanja Pickartz / FFS

„Sehr erstaunlich und sehr erfreulich“ sei es, dass der MSV Duisburg nach mehr als einem Jahrzehnt wieder ein Team gemeldet habe, erklärt Elmar Hof, der langjährige Organisationsleiter des E-Junioren-Stadtpokals, der traditionell am 1. Mai – in diesem Jahr ein Mittwoch – auf der Anlage der GSG Duisburg an der Großenbaumer Allee über die Bühne gehen wird. Dies wird dann die 36. Auflage der beliebten Veranstaltung sein, die anfangs im Wedaustadion ausgetragen wurde.

2023 verteidigte der Nachwuchs des VfB Homberg den im Vorjahr gewonnenen Titel. Mit dem Ablauf waren die Verantwortlichen da zufrieden – lediglich die Regenfälle trübten das Bild, die dafür sorgten, dass die Gäste die Anlage nach Turnierende nur durch tiefen Matsch verlassen konnten.

Auch diesmal gilt es wieder acht teilnehmende Teams über zwei Qualifikationsrunden zu ermitteln. Neben Titelverteidiger VfB ist auch die GSG als Gastgeber automatisch dabei. 25 Vereine haben ihre E-7-Mannschaften angemeldet, wobei sieben von ihnen in der ersten Runde ein Freilos erhielten. Dies sind die Turnerschaft Rahm, der FSV Duisburg, der DSC Preußen, der TuS Baerl, die SG Duisburg-Süd, die TuS Mündelheim und der Rumelner TV.

Um diese Pokale geht‘s beim Stadtpokal. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Die ausgelosten Erstrundenduelle, die bis zum 10. März ausgetragen sein sollen: Meiderich 06/95 – MSV Duisburg, OSC Rheinhausen – DJK Vierlinden, Viktoria Buchholz – Rhenania Hamborn, VfvB Ruhrort/Laar – Westende Hamborn, Walsum 09 – VfL Rheinhausen, DJK Lösort Meiderich – Hamborn 07, Duisburger FV 08 – SV Genc Osman, Duisburger SV 1900 – SV Duissern, ETuS Bissingheim – Rheinland Hamborn.

Die Paarungen für Runde zwei (bis 10. April): 06/MSV – Mündelheim, FSV – Rahm, OSC/Vierlinden – DSV 1900/Duissern, Baerl – Preußen, Buchholz/Rhenania – RTV, SG Süd – DFV 08/Genc, Walsum/VfL – ETuS/Rheinland, Ruhrort/Westende – Lösort/Hamborn 07.

