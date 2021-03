Pavel Dochev hofft mit dem MSV auf einen Sieg gegen Halle. Am Wochenende gab es eine Niederlage gegen Viktoria Köln.

Dritte Liga MSV Duisburg gegen Hallescher FC im Livestream: So geht’s

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Dienstag beim Halleschen FC in der Dritten Liga. Wir erklären, wie Sie das Spiel im Livestream sehen können.

Bei der 1:3-Niederlage gegen Viktoria Köln gab es für den MSV Duisburg einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Beim Ex-Klub von Trainer Pavel Dotchev lief es für die Zebras in keinem Mannschaftsteil rund. Dotchev nahm die Niederlage zwei Tage später auch auf seine Kappe.

Immerhin: Die Zebras können es direkt wieder besser machen. Im Nachholspiel am Dienstag, 19 Uhr, tritt der MSV beim Halleschen FC an. Der Gegner hat zuletzt zwei Spiele verloren, rangiert derzeit mit 35 Punkten auf Platz 12 in der Tabelle der Dritten Liga. Der MSV Duisburg könnte bei einem Sieg derweil mit dem SV Meppen nach Punkten gleichziehen - und sich damit etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.

Das Hinspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem Halleschen FC endete am 5. Spieltag torlos 0:0. Zu diesem Zeitpunkt stand der MSV noch auf Platz 19 - Halle rangierte davor auf Platz 18.

MSV Duisburg gegen Hallescher FC: Hier läuft das Spiel im Live-Stream

Vorweg: Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem Halleschen FC wird am Dienstag nicht live im Free-TV übertragen. Die dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (zum Beispiel: NDR, BR, MDR) zeigen zwar regelmäßig Spiele der 3. Liga live im TV – an diesem Wochenende ist das Spiel der Zebras aber nicht darunter.

Im Live-Stream wird die Partie exklusiv bei Magenta Sport übertragen. Der Streamingdienst von Telekom überträgt alle Spiele der 3. Liga live im Stream – auch MSV Duisburg gegen den Halleschen FC. Zudem wird stets eine Konferenz angeboten.

Um auf den Live-Stream zu MSV Duisburg gegen den Halleschen FC zugreifen zu können, müssen sie allerdings Kunde von Magenta Sport sein. Für Kunden der Telekom ist das komplette Sportprogramm von Magenta im ersten Jahr kostenlos, danach 4,95 Euro pro Monat.

Halle gegen Duisburg: So läuft Magenta-TV

Außerdem können Sie Magenta Sport auch in Kombination mit Sky Sport Kompakt abonnieren – für 9,95 Euro pro Monat. Genaue Infos und Preise zu den Abo-Möglichkeiten entnehmen Sie am besten der Homepage des Streamingdienstes.

Auch Nicht-Kunden der Telekom haben allerdings die Möglichkeit, auf die Live-Streams der 3. Liga zuzugreifen – und so auch MSV Duisburg gegen Hallescher FC zu schauen. Im Jahresabo kostet Sie Maganta Sport 9,99 Euro pro Monat, im monatlich kündbaren Abo zahlen Sie 16,95 Euro pro Monat.

Mit dem richtigen Zubehör können Sie die Spiele – auch MSV gegen Halle – auch ohne Magenta-TV auf ihrem TV-Gerät schauen. Das geht unter anderem mit dem MagentaTV-Stick, oder der MagentaSport-App, die auf zahlreichen Smart-TVs oder beispielsweise auch dem Amazon-Fire-TV-Stick installiert werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Dritte Liga im Live-Ticker: MSV Duisburg gegen Hallescher FC

Falls Sie das Spiel zwischen dem Halleschen FC und dem MSV Duisburg nicht live im TV oder Live-Stream schauen können, sind Ihnen die zahlreichen Live-Ticker im Netz ans Herz gelegt. Auch unsere Redaktion bietet einen solchen Live-Ticker kostenlos auf unserer Seite an – Sie finden ihn am Dienstagabend hier.

Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen werden Sie dort auch über spannende Fakten und Statistiken rund um den MSV Duisburg und Hallescher FC informiert.