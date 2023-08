MSV Duisburg holt Jil Frehse aus Potsdam für das Tor

Duisburg. Bundesligist MSV Duisburg hat den freien Platz neben Torhüterin Ena Mahmutovic besetzt. Der Neuzugang hat schon Bundesligaerfahrung.

Bislang war Ena Mahmutovic die einzige Torhüterin im Kader von Fußball-Bundesligist MSV Duisburg. Nach den Abgängen von Kari Närdemann und Joyce Prabel verfügen die Zebras nun aber wieder für eine Zweitbesetzung für diese Position. Jil Frehse, in der vergangenen Saison bei Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam zwischen den Pfosten, wechselt von Ost- nach Westdeutschland.

Die 19-Jährige, die für eine Saison von den übel abgestürzten Turbinen ausgeliehen wird, ist damit allerdings nun wieder deutlich näher an ihrer Heimat. Geboren wurde sie nämlich in Erkelenz im Kreis Heinsberg. Nach einer ersten Station beim dortigen SC 09 spielte sie im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, ehe sie zu den Regionalliga-Frauen von Alemannia Aachen wechselte. In der Saison 2022/23 gehörte sie zum Bundesliga-Aufgebot von Turbine Potsdam und kam dort zu zwei Einsätzen.

Beim MSV erhält Jil Frehse die Rückennummer 22, die zuletzt Marija Ilic trug. „Jil ist sehr ehrgeizig. Ihre Stärken liegen im Eins-gegen-Eins und sie hat sehr gute Reflexe. Ich freue mich darauf mit ihr zu arbeiten“, erklärt Torwart-Trainer Kai Hanysek. Sie selbst sagt: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung hier beim MSV Duisburg und bin glücklich, weiterhin in der Bundesliga aktiv zu sein.“

Ihr Debüt könnte Frehse am Samstag im Test beim Regionalligisten VfL Bochum geben. Dann steht auch ein Wiedersehen mit Ex-Keeperin Kari Närdemann an, die gemeinsam mit Stürmerin Dörthe Hoppius zu den Westfälinnen gewechselt ist. (T. K.)

