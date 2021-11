MSV Duisburg: Hettwer kehrt mit der ersten „Mütze“ heim

Duisburg. Der Offensivspieler des MSV Duisburg feiert in Griechenland sein Debüt in der U-19-Nationalmannschaft und den Einzug in die nächste Runde.

Im englischsprachigen Raum werden Länderspieleinsätze im Fußball als „Caps“ bezeichnet. Julian Hettwer, Drittliga-Spieler des MSV Duiburg, kehrte am Mittwoch-Nachmittag mit seiner ersten „Mütze“ im Gepäck aus Griechenland zurück. Der 18-Jährige feierte am Dienstag beim 1:1 im Europameisterschaftsqualifikationsspiel gegen die griechischen Gastgeber sein Debüt in der deutschen U-19-Nationalmannschaft.

Einwechslung in der 73. Minute

Hettwer, der beim MSV in der 3. Liga in dieser Saison bislang auf neun Einsätze – davon zweimal von Beginn an – kommt, war nach eigenem Bekunden in erster Linie nach Griechenland geflogen, „um so viele Eindrücke und Erfahrungen wie möglich mitzunehmen“. Natürlich hatte der Offensivmann auch auf seinen ersten Einsatz im DFB-Trikot gehofft. In den ersten beiden Spielen gegen die Färöer (4:1) und gegen Russland (0:1) blieb Julian Hettwer noch außen vor.

Gegen Griechenland wechselte Nationaltrainer Hannes Wolf den Duisburger dann aber in der 73. Minute für Armindo Sieb (FC Bayern München) ein. Hettwer trug dazu bei, dass das deutsche Team das 1:1 über die Zeit brachte. Damit erreichte die DFB-Auswahl die nächste Qualifikationsrunde – bei der Hettwer natürlich dabei sein möchte. „Trotz der enorm starken Konkurrenz war die Stimmung und die Chemie im Team wirklich gut“, ließ Hettwer über den MSV mitteilen.

Der 18-Jährige will die Erfahrungen und den Schwung nun mit ins Alltagsgeschäft nehmen. Schon am Samstag steht das nächste Ligaspiel beim TSV 1860 München an – da bleibt keine Zeit zum Ausruhen, zumal Trainer Hagen Schmidt angesichts der angespannten Personalsituation jeden Mann benötigt.

Auch der Duisburger Anhari debütiert

Auch MSV-Talent Hamza Anhari feierte sein DFB-Debüt: Der 17-Jährige gehörte beim Testspiel der deutschen U-18-Auswahl gegen Dänemark in Bremen erstmals der Startelf an und war 60 Minuten im zentralen Mittelfeld unterwegs. Bei seiner Auswechslung führte das deutsche Team noch mit 1:0, in der Schlussphase musste die DFB-Elf dann aber doch noch zwei Treffer zur 1:2-Niederlage hinnehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg