Offiziell: Gino Lettieri neuer Trainer des MSV Duisburg

Duisburg. Der MSV Duisburg meldet Vollzug. Gino Lettieri wird neuer Trainer des Drittligisten. Am Donnerstag wird er offiziell vorgestellt.

Es ist offiziell. Gino Lettieri wird neuer Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Nachdem diese Redaktion schon am Mittwochmittag von der Verpflichtung erfahren hat, bestätigen die Zebras die Meldung am frühen Abend.

Der Verein will den Nachfolger von Torsten Lieberknecht, von dem sich der MSV am Montag getrennt hatte, am Donnerstag offiziell vorstellen. Vorbehaltlich zweier negativer Coronatests soll er am Sonntag das Training übernehmen.

„Gino Lettieri ist ehrgeizig, fordernd, ein echter Arbeiter mit enormen Stärken im taktischen Bereich. Wir hatten mit ihm eine erfolgreiche Zeit in der 3. Liga“, sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic. „Aber wir dürfen jetzt nicht über ein Saisonziel sprechen – in unserer Situation müssen wir im ersten Schritt unten rauskommen.“.

Gino Lettieri führte den MSV Duisburg 2015 in die 2. Bundesliga

Gino Lettieri arbeitete schon von Sommer 2014 bis zum 1. November 2015 beim MSV. Der heute 53-Jährige führte die Zebras auf Anhieb in die 2. Bundesliga. Nach einem verpatzten Saisonstart in der 2. Liga trennte sich der MSV dann jedoch im Herbst vom Deutsch-Italiener.

Gino Lettieri wird neuer Trainer des MSV Duisburg. Unser Bild zeigt den Coach während seiner ersten Amtszeit bei den Zebras im Jahr 2015. Foto: Lars Heidrich

Im März 2017 übernahm Lettieri den FSV Frankfurt, konnte die Hessen aber nicht vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bewahren. Von Mai 2017 bis September 2019 war er für den polnischen Erstligisten Korona Kielce tätig.