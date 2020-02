Trotz der Ausfälle erwartet Trainer Engin Vural einen mutigen Auftritt. Bei den B-Junioren steht ein Derby in der Niederrheinliga an.

In der Fußball- A-Junioren-Bundeslig a spielt der MSV Duisburg am Samstag um 11 Uhr gegen den FC Schalke 04 und hat dabei etwas personelle Sorgen. Definitiv nicht dabei sind der beste Torschütze Darius Ghindovean (fünfte Gelbe Karte) und Verteidiger Julius Benz (Rote Karte). Dazu fehlten unter der Woche einige Spieler krank beim Training. „Wir werden die letzten Eindrücke abwarten und dann über die Startelf entscheiden“, so Trainer Engin Vural, der von seiner Mannschaft einen mutigen Auftritt erwartet: „Wir wollen ein möglichst unangenehmer Gegner sein.“

Für die beiden Duisburger Teams in der A-Junioren-Niederrheinliga stehen am Sonntag um 11 Uhr vorentscheidende Duelle im Abstiegskampf ins Haus. Der VfB Homberg spielt auswärts beim SC Kapellen-Erft. Trainer Michael von Zabiensky wünscht sich eine konzentrierte Leistung: „Wir sind gut vorbereitet und wollen unbedingt gewinnen. Dabei dürfen wir aber auch nicht kopflos agieren.“

Der FSV Duisburg spielt zur gleichen Zeit beim KFC Uerdingen. Ahmet Tutal fehlen dabei gleich fünf Spieler. Als Ausrede will der Coach das aber nicht gelten lassen: „Jammern gilt nicht. Wir haben genug Jungs, die in die Bresche springen können.“

In der B-Junioren-Niederrheinliga empfängt der MSV Duisburg am Sonntag um 11 Uhr Rot-Weiß Oberhausen. Im Duell der Tabellennachbarn erwartet Trainer Marc auf dem Kamp ein enges Duell: „Das wird mit Sicherheit ein Spiel auf Augenhöhe, wo wir körperlich präsent sein müssen. Schon das Hinspiel war sehr eng, als wir letztlich knapp die Nase vorne hatten. Das darf morgen gerne auch so sein.“

Im Duisburger Derby zwischen Hamborn 07 und TuRa 88 sind die Voraussetzungen für beide Teams am Sonntag um 11 Uhr alles andere als gut. Vor allem die TuRaner plagen noch immer große Personalsorgen, wie Trainer Hakan Kirmizigül erklärt: „Leider hat sich die Ausgangslage nicht gebessert. Aber vielleicht machen wir ja aus der Not eine Tugend.“ 07-Trainer Göksan Arslan wartet mit seinem Team schon seit fast vier Monaten auf einen Sieg und wünscht sich einen Dreier: „Die Jungs brauchen unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis. Im Hinspiel haben wir in allerletzter Minute verloren. Ich bin mir sicher, dass die Jungs das nicht vergessen haben und sich revanchieren wollen.“

In der C-Junioren-Regionalliga spielt der MSV Duisburg am Samstag zu ungewohnter Zeit um 13.15 Uhr gegen Bayer Leverkusen. Dabei will das Team von Trainer Vincent Wagner seine beeindruckende Serie von sechs Siegen aus sechs Heimspielen fortsetzen: „Wir sind gut vorbereitet. Allerdings ist uns auch bewusst, dass sich bei Bayer in der Pause etwas getan hat.“ Nicht mit dabei ist der Verletzte Richard Kojo Assouhoun,

Hamborn 07 absolviert am Samstag das Spitzenspiel in der C-Junioren-Niederrheinliga. Bereits um 12 Uhr spielen die Löwen als Dritter beim Tabellenführer SpVg Schonnebeck. Coach Andreas Wallenhorst freut sich auf den Vergleich: „Die Jungs sind alle sehr fokussiert. Nach der gelungenen Generalprobe letzte Woche haben wir das nötige Selbstbewusstsein den Tabellenführer zu ärgern.“