MSV Duisburg: Frauen starten mit Sieg in den Testspielreigen

Duisburg. Frauen-Zweitligist MSV Duisburg gewinnt das Testspiel gegen den Regionalligisten VfL Bochum 3:1. Ein Neuzugang trifft zum Einstand.

Die Amtszeit des neuen Trainers Henrik Lehm begann mit einem Erfolgserlebnis. Der Frauenfußball-Zweitligist MSV Duisburg gewann am Samstag sein erstes Testspiel beim Regionalligisten VfL Bochum mit 3:0.

„Wir haben unsere Ziele erreicht“, bilanzierte Lehm den Test, der über dreimal 30 Minuten lief. Der Coach wollte gewinnen, er wollte ohne Gegentor bleiben und er hatte im Vorfeld von seinem Team gefordert, mindestens drei Tore zu erzielen. Die neu formierte Mannschaft konnte alle Vorgaben erfüllen.

Nicht mehr dabei war Helena Božić. Die Verteidigerin, die gerade erst von ŠK Partizán Bardejov zum MSV gewechselt war, spielt in den Planungen des Bundesliga-Absteigers keine Rolle mehr. In den ersten Trainingswochen habe sich herauskristallisiert, dass die Montenegrinerin in der Saison nicht viel Spielzeit erhalten werde, wie es der MSV formulierte. Daher habe Lehm der Spielerin und ihrem Berater nahegelegt, einen neuen Verein zu suchen.

Test gegen Eindhoven fällt aus

Dafür wirkte mit Jenny Bitzer ein neuer Neuzugang mit. Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselte vom SV Meppen zum MSV. Im Test gegen Bochum führte sich Bitzer perfekt ein. Sie erzielte den Treffer zum 2:0. Die beiden weiteren Treffer gingen auf das Konto von Antonia Halverkamps. Mit Gina Ebels, Narjiss Ahamad und Zita Seibel kamen zudem drei Jugendspielerinnen zum Einsatz.

„Es ist ein guter Start und wir haben keine Verletzten. Außerdem konnte ich sehen, worin sie gut sind und worin noch nicht, so dass wir das gezielt trainieren können.“, freut sich Henrik Lehm über viele Erkenntnisse. Lediglich mit der Vorstellung im zweiten Drittel der Partie war Lehm nicht zufrieden. Ansonsten seien seine Spielerinnen als Team aufgetreten. Dem Coach ist es wichtig, dass die neue Truppe schnell zu einer Einheit wird.

Der PSV Eindhoven hat das für Samstag, 24. Juli, geplante Testspiel abgesagt. Der MSV sucht nun für diesen Tag einen neuen Testspielgegner. Sollte dies nicht gelingen, muss sich Henrik Lehm bis zum Trainingslager in Dänemark gedulden, um neue Erkenntnisse gewinnen. Das Team reist am 27. Juli in das Heimatland des Trainers und nimmt dort auch an einem Turnier teil.

