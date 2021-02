MSV Duisburg feiert Testspielsieg gegen Preußen Münster

Orhan Ademi (vorne) war für den MSV Duisburg wieder am Ball.

Duisburg. Der MSV Duisburg gewinnt das Testspiel gegen den Regionalligisten Preußen Münster mit 2:1. Einige Spieler meldeten sich zurück.

Der neue Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, Pavel Dotchev, feierte gleich zwei Siege innerhalb von weniger als 24 Stunden. Am Sonntag gewannen die Zebras in Meiderich ein Testspiel gegen den Regionalligisten Preußen Münster mit 2:1 (1:1).

Die Zeiten der Personalsorgen scheinen bei den Zebras erst einmal der Vergangenheit anzugehören. Dotchev nutzte den Test gegen seinen Ex-Klub, um den Spielern, die am Samstag beim 2:1-Erfolg über die SpVgg Unterhaching außen vor oder nur kurz zum Einsatz gekommen waren, Spielpraxis zu ermöglichen.

Dazu gehörte auch Außenverteidiger Max Sauer. Im Zuge von Beschwerden im Schambeinbereich gehörte der Ex-Fürther am Samstag nicht dem Kader an. Am Sonntag spielte er nun 90 Minuten auf der rechten Abwehrseite durch.

Auch Stürmer Orhan Ademi und Mittelfeldspieler Maximilian Jansen meldeten sich nach längeren Ausfallzeiten zurück.

Tomic trifft für den MSV Duisburg zum Sieg

Leroy-Jacques Mickels brachte die Zebras in Führung, die der Münsteraner Jules Schwadorf per Kopf egalisierte. In der 78. Minute erzielte David Tomic mit einem Freistoß aus 23 Metern den Siegtreffer der Zebras.

MSV Duisburg: Deana (46. Brendieck) – Sauer, Fleckstein, Volkmer, Scepanik– Krempicki, Pepic (61. Jansen) – Ghindovean, Karweina (46. Hettwer), Mickels (71. Louma), Ademi (61. Tomic).

Tore: 1:0 Mickels (13.), 1:1 Schwadorf (40.), 2:1 Tomic (78.).

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WAZ-Sport-Newsletter anmelden!