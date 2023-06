MSV Duisburg: Familientag und Test gegen Lösort Meiderich

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg lädt am Samstag zum Familientag. Am Sonntag steigt das Match gegen die DJK Lösort Meiderich

Die Zebra-Fans kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Der MSV Duisburg lädt am Samstag zu zu seinem Familientag nach Meiderich. Am Sonntag spielen die Drittliga-Fußballer um 14 Uhr an der Westender Straße gegen den A-Kreisligisten DJK Lösort Meiderich.

Um 12 Uhr geht das Programm am Samstag los. Namensgeber des Familientages ist übrigens Noch-Sponsor Schauinslandreisen, der die Partnerschaft mit dem MSV bekanntlich aufgekündigt hat. Das Traditionsturnier steht in diesem Jahr derweil nicht mehr auf dem Programm der Zebras.

Ab 12.30 Uhr führen die Stadionsprecher Stefan Leiwen und Piet Ahrens durch den Nachmittag – unter anderem mit mehreren Interviews. Zudem stellt der MSV seine neuen Trikots vor. Fans können die Shirts diesmal sogar bereits kaufen. Die Mannschaft bestreitet außerdem eine Trainingseinheit. Bis um 18 Uhr haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, an mehreren Stationen Spaß zu haben – zum Beispiel an der Fußball-Dartsscheibe, auf dem Parcours, an der Geschwindigkeitsmessung oder an der Sticker-Tauschbörse.

Lösort feiert mit dem MSV Duisburg verspätet Geburtstag

Am Sonntag geht es um 14 Uhr mit dem Testspiel gegen Lösort Meiderich weiter. Die DJK ist auf der Platzanlage des MSV der Ausrichter der Partie. Auf dem Vereinsgelände der DJK an der Talbahnstraße gibt es keinen Naturrasen. Das Match sollte ursprünglich bereits 2021 stattfinden – da wollte der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiern. Im Zuge der Carona-Pandemie war das aber nicht möglich. Nun holen die Meidericher ihre Geburtstagsparty nach.

Für das MSV-Team ist das Match der zweite Test im Rahmen der Saisonvorbereitung. Spieler und Verantwortliche der DJK Lösort freuen sich auf einen Höhepunkt ihrer 102-jährigen Vereinsgeschichte. Es gibt sogar Verbindungen zwischen beiden Klubs mit – aus Duisburger Sicht – fußball-historischer Bedeutung. Die DJK war für die MSV-Legenden Werner „Eia“ Krämer und Michael Bella das Sprungbrett für ihre spätere Laufbahn.

Krämer, der später 13 A-Länderspiele bestritt, kickte als Sechsjähriger für die DJK, ehe er 1947 zum Meidericher SV wechselte. Bella begann im Alter von acht Jahren bei der DJK Lösort, für die er von 1953 bis 1957 am Ball war. Der heute 77-Jährige bestritt vier A-Länderspiele.

