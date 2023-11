MSV Duisburg: Ex-Trainer schreibt ein Fußball-Märchen

Meister in Litauen: Der frühere Duisburger Trainer Gino Lettieri landete einen Paukenschlag.

Duisburg. Der frühere Duisburger Trainer Gino Lettieri feiert in Litauen überraschend den Gewinn der Meisterschaft und träumt von der Champions League.

Gino Lettieri zählt zu den sieben Trainern, die beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg seit dem Jahr 2020 in der Verantwortung standen. Das zweite Engagement des heute 56-Jährigen bei den Zebras glich eher einem Alptraum. In Litauen schrieb der gebürtige Schweizer mit italienischen Wurzeln nun ein Fußball-Märchen. Mit FK Panevezys feierte Lettieri überraschend den Gewinn der Landesmeisterschaft. Der Coach bezeichnet diesen Triumph als „ein kleines Wunder.“

Am Ende der Saison, die sich an das Kalenderjahr orientiert, steht FK Panevezys mit 87 Punkten auf dem ersten Platz. Das vermeintlich übermächtige Team Zalgiris Vilnius, das Lettieri gerne als den „FC Bayern Litauens“ bezeichnet, folgt als Titelverteidiger mit zwölf Punkten Rückstand.

Mit Stolz blickt Lettieri, den der MSV Duisburg nach November 2015 im Januar 2021 zum zweiten Mal gefeuert hatte, auf die Arbeit in der nun abgelaufenen Saison zurück. „Wir haben es durchgezogen und eine wahnsinnig tolle Saison mit nur einer Niederlage und nur 14 Gegentoren gespielt. Die Entwicklung meiner Spieler war mir dabei sehr wichtig. Mittlerweile sind sieben Nationalspieler im Kader. Das freut mich für die Jungs und macht mich auch ein bisschen stolz“, so Lettieri in einem Interview mit dem Fachmagazin Kicker.

Erfolg mit einem geringen Etat

Der Meistercoach verweist darauf, dass er im Vergleich zum Seriensieger Zalgiris Vilnius, dessen Etat zehn Millionen Euro betragen haben soll, mit einem Budget von zwei Millionen Euro auskommen musste: „Ich durfte mir bei der Auswahl der Spieler keine großen Fehler erlauben.“ Nun freut sich Lettieri auf die Qualifikation zur Champions League im kommenden Jahr.

Gino Lettieri, der 2015 mit den Meiderichern den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte, ist nach Torsten Lieberknecht (Aufstieg mit dem SV Darmstadt 98) nun der zweite gefeuerte MSV-Trainer, der den Duisburger Verantwortlichen eine lange Nase zeigen kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg