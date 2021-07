MSV Duisburg eröffnet in Osnabrück die neue Drittligasaison

Duisburg. Der Deutsche Fußball-Bund hat den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Zum ersten Heimspiel kommt ein Neuling in die Duisburger Arena.

Der MSV Duisburg zieht noch immer. Das ist die erste Erkenntnis aus dem am Donnerstag vom Deutschen Fußball-Bund veröffentlichten Spielplan der 3. Liga – sonst wären die Zebras wohl kaum für das Eröffnungsspiel der Saison 2021/22 ausgesucht worden. Allerdings fungieren Trainer Pavel Dotchev und sein Team nicht als Gastgeber, sondern müssen die Rolle des Gastes einnehmen. Am Freitag, 23. Juli, ertönt um 19 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke der Anpfiff zum Duell mit Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück.

Die Wege beider Teams haben sich lange nicht gekreuzt

Die letzten Aufeinandertreffen zwischen den beiden traditionsreichen Klubs liegen schon eine ganze Weile zurück: In den vier vergangenen Saisons kreuzten sich ihre Wege nicht. Zuletzt spielte der VfL zwei Jahre in der 2. Bundesliga, davor der MSV. Die Lila-Weißen waren zuletzt am 4. Februar 2017 in der Schauinsland-Reisen-Arena zu Gast; seinerzeit gab es ein 2:2, wobei Marc Heider, der immer noch in Osnabrück unter Vertrag steht, in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. In der Hinrunde war die Partie bei den Niedersachsen mit 1:1 geendet. Der MSV stieg am Saisonende in die 2. Bundesliga auf, Osnabrück wurde Tabellensechster.

Zu sehen ist das Eröffnungsspiel exklusiv bei Magenta Sport. Das TV-Programm der Telekom überträgt sämtliche Partien dieser Saison in voller Länge. Die Vereinbarung sieht vor, dass an jedem Spieltag ein Spiel freitags um 19 Uhr stattfindet, sechs am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag je eines um 13 und um 14 Uhr sowie, was neu ist, eines am Montag um 19 Uhr. Die dritten Programme der ARD dürfen insgesamt 86 Samstagsspiele live übertragen.

Ob wieder Zuschauer zu den Heimspielen in die Arena kommen dürfen und, wenn ja, wie viele, wird sich noch herausstellen müssen. Die erste Gelegenheit, das eigene Team wieder hautnah zu unterstützen, würde sich am zweiten Spieltag (30. Juli bis 2. August, die genaue Terminierung ist noch offen) bieten. Dann bekommen es die Zebras mit Aufsteiger TSV Havelse zu tun. Weiter geht es danach mit zwei Auswärtsspielen beim 1. FC Saarbrücken (13. bis 16. August) und beim 1. FC Magdeburg (20. bis 23. August), ehe am Mittwoch, 25. August, zum ersten Wochenspieltag der SV Wehen Wiesbaden anreist.

Die weiteren Hinrundentermine (genannt ist jeweils der Samstag als grundsätzlicher Spieltag): 28. August: Borussia Dortmund II – MSV; 4. September: MSV – Würzburger Kickers; 11. September: Türkgücü München – MSV; 18. September: MSV – Eintracht Braunschweig; 25. September: Viktoria Köln – MSV; 2. Oktober: MSV – SV Meppen; 16. Oktober: FSV Zwickau – MSV; 23. Oktober: MSV – 1. FC Kaiserslautern; 30. Oktober: Hallescher FC – MSV; 6. November: MSV – Viktoria Berlin; 20. November: 1860 München – MSV; 27. November: MSV – SV Waldhof Mannheim; 4. Dezember: SC Freiburg II – MSV; 11. Dezember: MSV – SC Verl. Rückrundenstart am 18. Dezember: MSV – VfL Osnabrück.

