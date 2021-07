MSV Duisburg erhält 232.671 Euro für die Nachwuchsförderung

Duisburg. Der MSV Duisburg profitiert von seinem Leistungszentrum und von dem Einsatz junger Spieler in der 3. Liga.

Gute Jugendarbeit rechnet sich immer, für den MSV Duisburg zahlt sich das nun auch finanziell aus. Der Fußball-Drittligist erhält aus dem Nachwuchsfördertopf des Deutschen Fußball-Bundes für die vergangene Saison 232.671 Euro.

Der DFB schüttete insgesamt 2,95 Millionen Euro an 19 Klubs aus. Der FC Bayern München, der mit seiner U 23 in der 3. Liga vertreten war, erhält kein Geld aus dem Fördertopf, da zweite Mannschaften keinen Anspruch auf die Zuwendungen haben. Der Verband belohnt Vereine, die über ein Nachwuchsleistungszentrum verfügen, mit 100.000 Euro. Elf Vereine konnten in der letzten Saison eine Talentschmiede vorweisen. Das NLZ des MSV Duisburg hatte vor zwei Jahren den dritten Stern vom DFB erhalten. Für ein Leistungszentrum, das sich im Aufbau befindet, gab es eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro. Dies traf auf fünf Vereine zu.

MSV Duisburg muss das Geld in die Jugend investieren

Zudem belohnt der DFB Einsätze von deutschen U-21-Spielern nach einem bestimmten Schlüssel mit Heller und Pfennig. Hier spielte vor allem Innenverteidiger Vincent Gembalies (23 Liga-Einsätze) viel Geld ein. Aber auch bei der jeder Spielminute von Mittelfeldspieler Darius Ghindovean (15 Einsätze) und Stürmer Julian Hettwer (neun Einsätze) klingelte es in der Duisburger Kasse. Die langfristige Verletzung von Hettwer kostete dem MSV letztlich ein paar Taler. Aktuell ist der 18-Jährige erneut verletzt. Eine schnelle Genesung lohnt sich für den MSV somit in mehrfacher Hinsicht.

Den höchsten Förderbetrag erhielt Absteiger SpVgg Unterhaching (465.010 Euro). Es folgen der FC Ingolstadt 04 (405.413 Euro) und die SG Dynamo Dresden (306.171 Euro). Der MSV Duisburg belegt in dieser Geldrangliste hinter dem TSV 1860 München (246.638 Euro) Platz fünf. Schlusslicht ist Absteiger VfB Lübeck mit gerade einmal 6126 Euro.

In einen neuen Topspieler darf der MSV Duisburg das Geld nicht investieren. Die Fördermittel müssen in die Nachwuchsarbeit des Vereins fließen. Jugendcheftrainer Uwe Schubert darf sich demnach freuen.

