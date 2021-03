MSV Duisburg: Dominic Volkmer mit Faserriss außer Gefecht

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg muss vorerst auf Dominic Volkmer verzichten. Damit fällt nun der zweite Innenverteidiger der Zebras aus.

Trainer Pavel Dotchev hatte es befürchtet, die Diagnose bestätigte ihn nun: Dominic Volkmer hat sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung in der Buchholzer Unfallklinik. Damit fällt der Innenverteidiger des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg vorerst aus.

Der 24-Jährige zog sich die Verletzung im Training zu. Über die Dauer des Ausfalls machte der MSV Duisburg keine Angaben. Für das nächste Spiel beim SC Verl am Samstag, 3. April, kann Pavel Dotchev definitiv nicht mit ihm planen.

Duisburger Profis haben zwei Tage frei

Mit Stefan Velkov, der sich im Februar einer Knöcheloperation unterziehen musste und damit weiterhin langfristig außer Gefecht ist, und Dominic Volkmer liegen nun schon zwei Innenverteidiger auf Eis. Es verbleiben Dominic Schmitt, Vincent Gembalies und Tobias Fleckstein. Beim Testspiel in Paderborn (1:4) hatte Dotchev am Donnerstag Außenverteidiger Joshua Bitter 90 Minuten in der Innenverteidigung spielen lassen. Dotchev bezeichnete hinterher diese Variante als eine Option für den Ligabetrieb.

Die MSV-Profis haben am Samstag und Sonntag frei. Am Montag beginnt die Vorbereitung auf das Spiel beim SC Verl.