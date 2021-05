MSV Duisburg: Das Restprogramm im Abstiegskampf

Duisburg. Neben dem MSV Duisburg sind noch sieben weitere Klubs in den Abstiegskampf der 3. Liga verwickelt. Das Restprogramm.

Pavel Dotchev hätte den Rechenschieber am Mittwoch-Abend gerne weggepackt. Mit einem Sieg über den FC Bayern München II hätte der Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg seine Mission mit dem Klassenerhalt erfüllt gehabt. Da die Gäste aber noch durch einen – unberechtigten – Elfmeter zum 2:2-Ausgleich kamen, müssen die Zebras weiter rechnen. Aufgrund des 1:1 des KFC Uerdingen gegen Viktoria Köln hätte den Meiderichern ein eigener Erfolg gereicht.

Frust bei Markus Schwabl und der SpVgg Unterhaching. Die Bayern stehen als erster Absteiger aus der 3. Liga fest. Foto: Sebastian Widmann / Getty Images

Sechs Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen bei noch drei ausstehenden Partien mögen ein dickes Polster sein, doch Pavel Dotchev will sich darauf nicht ausruhen. „Der Fußball kann brutal sein“, sagt der 55-Jährige. Mit einem Sieg in Magdeburg kann der MSV am Samstag aber alles klarmachen.

Geringe Chancen für Lübeck

Acht Klubs sind noch in den Abstiegskampf der 3. Liga verwickelt. Die SpVgg Unterhaching hätte sich gerne noch weiter mit Rechnereien befasst, doch die Bayern stehen seit Mittwoch als erster Absteiger fest. Mit der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Waldhof Mannheim platzten die letzten Hoffnungen. Die Hachinger, einst festes Inventar in der 3. Liga, steigen zum zweiten Mal nach 2015 in die Regionalliga ab.

Der VfB Lübeck sollte nicht nur rechnen, sondern auch beten. Die Rettungsaussichten des Aufsteigers sind bei sieben Punkten Rückstand auf Platz 16 gering. Schon am Sonntag können beim VfB, der beim SV Meppen spielt, die Drittliga-Lichter ausgehen.

Das Restprogramm im Abstiegskampf

SV Waldhof Mannheim (Platz 12, 45:52 Tore, 45 Punkte): Hallescher FC (H), SC Verl (A), KFC Uerdingen (H).

FSV Zwickau (Platz 13, 42:44, 44): Hansa Rostock (A), VfB Lübeck (A), 1. FC Saarbrücken (H).

MSV Duisburg (Platz 14, 48:57, 43): 1. FC Magdeburg (A), FC Ingolstadt 04 (H), SV Meppen (A).

1. FC Kaiserslautern (Platz 15, 39:47, 38): KFC Uerdingen (H), FC Viktoria Köln (A), SC Verl (H).

SV Meppen (Platz 16, 35:56, 38): VfB Lübeck (H), 1. FC Saarbrücken (A), MSV Duisburg (H).

KFC Uerdingen (Platz 17, 35:45, 37): 1. FC Kaiserslautern (A), 1. FC Magdeburg (H), SV Waldhof Mannheim (A).

FC Bayern München II (Platz 18, 44:53, 36): SpVgg Unterhaching (H), TSV 1860 München (A), Hallescher FC (H).

VfB Lübeck (Platz 19, 34:57, 31): SV Meppen (A), FSV Zwickau (H), Hansa Rostock (A).

