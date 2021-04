MSV Duisburg: Das Restprogramm im Abstiegskampf

Duisburg. Acht Teams kämpfen in der 3. Liga noch um den Klassenerhalt. Der MSV Duisburg hat das rettende Ufer aber schon im Blick.

In der 3. Fußball-Liga stehen in dieser Saison noch vier Spieltage an, hinzu kommt am Samstag das Nachholspiel des KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden. Im Abstiegskampf dürften die Chancen der SpVgg Unterhaching nur noch rechnerischer Natur sein. Die Bayern liegen als Schlusslicht neun Punkte hinter der Nichtabstiegszone zurück. Auch der VfB Lübeck wird es schwer haben, sich noch zu retten. Der Aufsteiger liegt sechs Punkte zurück.

Die beiden weiteren Abstiegsplätze sind noch hart umkämpft. Der KFC Uerdingen kann schon mit einem Punktgewinn gegen Dresden am Mai-Feiertag über den Strich hüpfen.

Kaum noch zu retten: Markus Schwabl steht mit der SpVgg Unterhaching auf dem letzten Tabellenplatz. Foto: Sebastian Widmann / Getty Images

45 Punkte gelten in der 3. Liga gemeinhin als „magische Marke“, wenn es um den Klassenerhalt geht. Der 1. FC Magdeburg, der unter Trainer Christian Titz in den letzten Wochen den Keller der Liga verlassen konnte, steht mit 44 Punkten dicht vor der Ziellinie. Auch der FSV Zwickau und der Hallesche FC mit jeweils 43 Punkten können auf der Zielgeraden nicht mehr sehr viel falsch machen.

Mit 42 Punkten führt der MSV Duisburg auf Rang 13 das Feld der noch gefährdeten Teams an. Mit einem Sieg in Dresden hätten die Meidericher die 45-Punkte-Marke bereits erreichen können.

Allerdings haben die Zebras das rettende Ufer bereits fest im Blick. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge sechs Punkte. Mit dem FC Bayern München II in der kommenden Woche und dem SV Meppen am letzten Spieltag stehen noch zwei Konkurrenten auf dem Spielplan der Meidericher.

Das Restprogramm im Abstiegskampf

MSV Duisburg (Platz 13, 46:55 Tore, 42 Punkte): FC Bayern München II (H), 1. FC Magdeburg (A), FC Ingolstadt 04 /H), SV Meppen (A).

SV Waldhof Mannheim (Platz 14, 43:52, 42): SpVgg Unterhaching (A), Hallescher FC (H), SC Verl (A), KFC Uerdingen (A).

1. FC Kaiserslautern (Platz 15, 39:44, 38): TSV 1860 München (A), KFC Uerdingen 05 (H), FC Viktoria Köln (A), SC Verl (H).

SV Meppen (Platz 16, 35:56, 37): FSV Zwickau (A), VfB Lübeck (H), 1. FC Saarbrücken (A), MSV Duisburg (H).

KFC Uerdingen (Platz 17, 34:42, 36): Dynamo Dresden (H), FC Viktoria Köln (H), 1. FC Kaiserslautern (A), 1. FC Magdeburg (H), SV Waldhof Mannheim (A).

FC Bayern München II (Platz 18, 42:51, 35): MSV Duisburg (A), SpVgg Unterhaching (H), TSV 1860 München (A), Hallescher FC (H).

VfB Lübeck (Platz 19, 37:51, 31): SV Wehen Wiesbaden (H), SV Meppen (A), FSV Zwickau (H), Hansa Rostock (A).

SpVgg Unterhaching (Platz 20, 37:52, 28): SV Waldhof Mannheim (H), FC Bayern München II (A), Hansa Rostock (H), 1. FC Magdeburg (A)