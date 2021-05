MSV Duisburg: Das Debakel muss Konsequenzen haben

Duisburg. Der MSV Duisburg darf nach der Pokal-Blamage in Wuppertal nicht zur Tagesordnung übergehen. Ein Kommentar.

Der MSV Duisburg verkauft virtuelle Herzen, die Mannschaft zeigt aber kein Herz. Und das in einem Spiel bei einem Viertligisten, das für den Verein in finanzieller Hinsicht von großer Bedeutung ist. Die Fans haben sich in den letzten Wochen für die Zebras zerrissen und fuhren bis nach Magdeburg, um vor dem Stadion für die Mannschaft zu hupen. Die Vorstellung in Wuppertal war auch ein Schlag ins Gesicht der Fans. Ausgerechnet wenige Stunden vor dem Spiel hatte der MSV Duisburg für die neue Dauerkarte geworben. Dieser Schuss ging kräftig nach hinten los.