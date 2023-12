MSV Duisburg belohnt sich nicht für die beste Saisonleistung

Duisburg Das Jahr 2023 endet mit einer erneuten Niederlage für den MSV Duisburg. Außerdem gibt es wieder eine Ampelkarte zu beklagen.

Die bisherigen sieben Saisonniederlagen hatten die Fußballerinnen des MSV Duisburg in der Regel kassiert, weil sie in den jeweiligen Partien das klar unterlegene Team gewesen waren. Am Freitagabend war das mal anders. Zum Jahresabschluss zeigten die Zebras bei Bayer 04 Leverkusen ihre wohl beste Leistung in dieser Spielzeit – umso ärgerlicher, dass es einmal mehr nicht zu Zählbarem reichte. Nach der unangemessen hohen 1:4 (1:1)-Niederlage im Ulrich-Haberland-Stadion überwintern die Schützlinge von Trainer Thomas Gerstner mit weiterhin nur zwei Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Die Hinrunde endet am letzten Januarwochenende mit dem noch nicht exakt terminierten Spiel gegen Aufsteiger und Kellerkonkurrent 1. FC Nürnberg.

MSV Duisburg zeigt Kampfgeist nach Rückstand

Vor 587 Zuschauerinnen und Zuschauern sah alles zunächst aus wie immer. Erst vier Minuten waren gespielt, als sich Leverkusens 18-jährige Startelf-Debütantin Paulina Bartz auf der linken Angrifsseite etwas zu einfach gegen Natalie Muth durchsetzte und ihre Hereingabe bei Karolina Vilhjalmsdottir landete, die mit einem Schlenzer aus zehn Metern Ena Mahmutovic zum 1:0 überwand. Das war natürlich gleich wieder ein Dämpfer für die Gäste, die sich auch ein wenig schütteln mussten, dann aber ihren Kampfgeist zeigten. In der 16. Minute hätte es schon mit dem Ausgleich klappen können, doch Julia Kappenberger schaffte es nicht, Bayer-Keeperin Friederike Repohl vollständig mit dem Ball zu umkurven.

Die MSV-Angreiferin verfehlte dann in der 37. Minute eine scharfe Hereingabe von Antonia Halverkamps nur knapp, ehe Selina Ostermeier zur Ecke klärte. Diese wurde dann von Miray Cin hereingebracht und landete auf dem Kopf der einlaufenden Natalie Muth, die mit Wucht zum 1:1 traf – und das war verdient.

Nach der Pause versuchten die Duisburgerinnen gleich wieder dort anzusetzen und den Druck aufrecht zu erhalten. In der 60. Minute hatte wohl nicht nur Thomas Gerstner den Torschrei auf den Lippen: Nach starker Hereingabe von Antonia Halverkamps kam Yvonne Zielinski in der Mitte zum Abschluss, doch mit einem herausragenden Reflex lenkte Repohl den Ball über die Latte. Sekunden später segelte die Bayer-Torfrau allerdings an der daraus resultierenden Ecke vorbei, doch Meret Günsters Kopfball verfehlte den Kasten knapp. Die kalte Dusche gab es gleich mit dem nächsten Gegenangriff: Kristin Kögel schoss von der Strafraumgrenze zum 2:1 ein (62.).

Der MSV gab zwar nicht auf, musste dann aber das vorentscheidende dritte Gegentor hinnehmen. Nach einer Ecke bekam die Defensive den Ball nicht geklärt, der dann vor die Füße von Nikola Karczewska fiel. Die Polin ließ sich die Chance zum 3:1 nicht nehmen (68.). Zu einem erneuten Anschluss reichte es nicht mehr; stattdessen gab es noch zwei weitere Rückschläge. Erst kassierte Natalie Muth nach überhartem Einsteigen die gelb-rote Karte (90.), dann sorgte Verena Wieder in der Nachspielzeit für den Endstand.

MSV: Mahmutovic – Freutel, Muth, Fürst (84. Henriksen), Bathmann (72. Emmerling) – Prvulovic, Günster, Halverkamps, Cin, Zielinski – Kappenberger.

