MSV darf sich gegen RB Leipzig keine Niederlage erlauben

Duisburg. Noch immer steht nur ein Punkt auf dem Konto des MSV Duisburg in der Frauen-Bundesliga. Nun kommt ein Aufsteiger der etwas anderen Art.

Der schnelle Blick auf die Tabelle mag sagen: Ist doch alles ganz normal. Die beiden Aufsteiger zur Fußball-Bundesliga der Frauen belegen die Plätze zehn und elf, beide mit jeweils drei Punkten auf dem Konto. Der 1. FC Nürnberg knapp unter dem Strich, RB Leipzig knapp darüber.

Bekanntlich gilt aber auch hier, was bei den männlichen Kollegen längst Standard ist: Der Verein aus Sachsen ist keiner von der „normalen“ Sorte. Auch bei den Frauen hat sich die Werbeplattform des österreichischen Brauseherstellers im Schnelltempo durch die Klassen gearbeitet und ist nun im Oberhaus angekommen. Die momentane Platzierung dürfte wohl auch nur eine täuschende Momentaufnahme sein, von der sich die Rasenballsportlerinnen schon am Freitagabend verabschieden wollen, wenn sie um 18.30 Uhr beim Schlusslicht MSV Duisburg zu Gast sind.

Noch keine Überfliegerrolle

Die bisherige Ausbeute kommt nicht zuletzt deshalb so mager daher, weil Leipzig es zuletzt in Serie mit den drei Topteams der Liga zu tun hatte. 1:3 bei Eintracht Frankfurt, 0:2 gegen den VfL Wolfsburg und 0:3 gegen den FC Bayern München: Die Ergebnisse zeigen, dass RB trotz starken Engagements noch nicht ganz bereit zu einer Überfliegerrolle analog zu den eigenen Männern ist. Allein die Transferaktivitäten im Sommer zeigen, wo die Unterschiede zum „Fußvolk“ liegen: Die sechsmalige deutsche Nationalspielerin Sandra Starke kam aus Wolfsburg, dazu die drei österreichischen Auswahlkickerinnen Michela Croatto, Julia Magerl und Katja Wienerroither hoben den Kader noch einmal auf ein anderes Niveau als beim bisher einzigen Aufeinandertreffen mit dem MSV in der Schauinsland-Reisen-Arena. Am 6. Juni 2022 war das, am letzten Spieltag jener Zweitligasaison in der die Zebras dem Rivalen aus dem Osten mit dem Aufstieg eine lange Nase drehten. Das seinerzeit sportlich schon wertlose Duell ging mit 6:1 an die Zebras – vor 1653 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Vierstellig – das wäre was. MSV-Trainer Thomas Gerstner bemängelte nach der 0:1-Heimniederlage gegen die SGS Essen den aus seiner Sicht enttäuschenden Publikumszuspruch. Ob’s diesmal nach erst einem Punkt aus fünf Spielen an einem kühlen Novemberabend mehr wird? Unabhängig von der Unterstützung von den Rängen ist nur klar: Der MSV braucht den ersten Saisonsieg. Bei einer Niederlage würde der Abstand zum rettenden Ufer bereits auf vier Punkte anwachsen. (T. K.)

