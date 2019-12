MSV-Chef Wald: mit Platz vier nicht mehr zufrieden

Claus Schromm hält den MSV Duisburg für überqualifiziert. Jedenfalls für diese Fußball-Klasse. Nach dem 2:2 der Zebras bei der SpVgg Unterhaching sagte der Coach der Gastgeber über den verdienten Herbstmeister und Tabellenführer: „Ich glaube, diese Offensive sucht ihresgleichen und hat in der 3. Liga nichts verloren.“

Inzwischen mag auch Präsident Ingo Wald nicht mehr nur von „oben mitmischen“ als Saisonziel sprechen: „Wenn man nach der Hinrunde Tabellenführer ist, kann man mit dem vierten Platz nicht mehr zufrieden sein.“ Das könne man niemandem plausibel erklären. Wald warnt aber davor, dass die Gegner zur Winterpause personell nachlegen. Der Meidericher Spielverein will da weiter Zurückhaltung walten lassen. Die beschränkten Mittel erlauben keine Einkaufstour mit einem Großraumtransporter. Ein Smart genügt: Mehr als einen neuen Mann wird es wohl nicht geben.

Das Zeug, die Nummer durchzuziehen

Trotzdem, die Zebras haben das Zeug, die Nummer bis zum Ende komplett durchzuziehen. Torsten Lieberknecht sprach angesichts der Tabellenführung oft von einer „ungewöhnlichen Situation“. Er wird sich daran gewöhnen müssen. Seine Mannschaft wird auf einem Aufstiegsplatz überwintern und das völlig zu Recht. Der MSV spielt wie ein Aufsteiger. Oder wie es Lieberknecht sagt: „Wir haben uns den Erfolg hart erarbeitet.“

Moritz Stoppelkamp (links) gibt nicht viel auf seine Torlosserie – der Erfolg des Teams ist wichtiger. Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht

40 erzielte Treffer sprechen für eine bärenstarke Offensive. Lieberknecht hat eine Tormaschine unter der Motorhaube. Der Angriff kann sogar verkraften, dass Moritz Stoppelkamp (elf Tore) seit fünf Spielen auf dem Platz und sechs Partien überhaupt keinen Treffer mehr erzielt. In Unterhaching traf Stoppelkamp zweimal den Pfosten, scheiterte bei einem Zuspiel von Leroy-Jacques Mickels an einem Gegenspieler und bei einem schönen Zuspiel in der zweiten Halbzeit am Torwart Nico Mantl.

Der Chefspieler Stoppelkamp ist Seele, Antreiber und Ideengeber der Zebras. Wie er aber selbst sagt: „Die Tore verteilen sich auf viele Schultern, da ist meine Bilanz egal. Der Erfolg der Mannschaft steht über allem.“ Das sagen Fußballer schon mal so. Anders als im Vorjahr steht in dieser Saison offenbar tatsächlich ein Team auf dem Platz. Hinzu kommt die große Heimstärke. 24 seiner 38 Punkte holte der MSV vor seinen Fans. In der Rückrunde hat man zudem ein Heimspiel mehr. Die schwächste Heimmannschaft ist übrigens Sonnenhof Großaspach, der Gegner vom Sonntag, mit nur fünf Punkten.

Erinnerung an den Umbruch

Der Trainer hat freilich auch Recht: Dass die Zebras zum Abschluss der Hinrunde sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang haben, war nicht zu erwarten. Kollege Schromm erinnerte an den Umbruch beim MSV im Sommer: „Gratulation. Es ist nicht ganz so einfach, das dann umzusetzen.“ Zudem plagte die Meidericher vom ersten Tag der Vorbereitung bis zum letzten Spieltag das Verletzungspech. Gleich zweimal musste der Trainer in der Liga den dritten Torwart auf die Bank setzen, damit er überhaupt den Protokollbogen komplett ausfüllen konnte. Gegen Bayern II spielten die Außenverteidiger Joshua Bitter und Arne Sicker innen in der Defensive. Nie hatte Lieberknecht mehr gesunde Spieler als in Unterhaching – und das bei vier Ausfällen.

Auch den Ausfall von Marvin Compper, der nach acht Spielen Pause am Sonntag in der zweiten Halbzeit sein Comeback gab, konnte der MSV kompensieren. Vincent Gembalies spielte sich ins Rampenlicht. Der Kader ist klein, aber fein. Der Anzug zwickte und zwackte. Dennoch, die Strategie, das Geld in Klasse statt Masse zu investieren, ist in der Hinrunde aufgegangen.

Am Sonntag beginnt die zweite Runde mit dem Auftritt auf dem Dorf bei der SG Sonnenhof Großaspach. Moritz Stoppelkamp erwartet ein „ekliges Spiel“ beim Tabellenvorletzten, kampfbetont werde es zugehen. Die Devise bleibt aber die gleiche: „Wir spielen voll auf Sieg.“ Das können sie ja. Zwölf Mal gewann der MSV in der Halbserie. Keinem anderen Klub gelang das.