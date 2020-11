Moderne Sportstätte 2022: Förderung für Duisburger Vereine

Gleich drei Duisburger Sportvereine können sich in diesen Tagen über die Zusage der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei freuen – sie bekommen Fördermittel aus dem Topf „Moderne Sportstätte 2022“, dessen Gesamthöhe 300 Millionen Euro beträgt.

Wie die Staatskanzlei mitteilt, kann sich die Fußballabteilung der Sportfreunde Hamborn 07 über 64.600 Euro freuen. Mit diesen Mitteln soll die bauliche und energetische Modernisierung der Kabinen sowie des Vereinshauses umgesetzt werden. Damit sind die Löwen einer von bislang rund 1000 Vereinen in Nordrhein-Westfalen, die sich über eine Förderung freuen durften. „Wir freuen uns tatsächlich riesig über die Nachricht“, sagt Jörg Wittwer, Vorstandsmitglied der Löwen und Sportlicher Leiter der Jugend. Ziel ist es, „die Löwenschänke zu einer echten Begegnungsstätte für die Vereinsmitglieder zu machen“, so Wittwer. Dabei wollen die Hamborner wegkommen von der „Kneipenoptik“. „Das soll ein echtes Vereinsheim werden, wo man auch mal Karten spielen, Fernsehen gucken und hoffentlich auch feiern kann“, so Wittwer. Zudem wird der Umbau behindertengerecht erfolgen, „damit auch wirklich jeder an unserem Vereinsleben teilnehmen und mit uns feiern kann“.

Kabinen sind noch „Old School“

Unterhalb der Löwenschänke gibt es noch einige Kabinen, die von der Jugendabteilung genutzt werden. „Die sind allerdings noch so richtig Old School“, sagt Wittwer „und nicht so, dass man dort gerne Jugendliche hinein schickt. Das wollen wir ändern. Auch energetisch soll des Gebäude ertüchtigt werden.“ Einschließlich der Fördermittel und des Eigenanteils werden sich die Gesamtkosten knapp im sechsstelligen Bereich bewegen. „Wir wollen natürlich so schnell wie möglich beginnen. Sobald uns die Zusage schriftlich vorliegt, werden wir die Handwerker beauftragen“, so Wittwer. Der eigentliche Kabinentrakt, den auch die Herren nutzen, wurde bereits Anfang des Jahres in Eigenregie modernisiert.

Asbestsanierung beim Reiterverein

Auch der Duisburger Reiterverein 64 hat eine positive Nachricht aus Düsseldorf bekommen. Der Verein kann sich über 144.200 Euro freuen. Mit diesem Geld soll das Dach der Reithalle saniert werden. „Das Dach ist so alt wie die Halle selbst, die 1972 errichtet wurde“, berichtet die Vereinsvorsitzende Melanie Faßbach. „Das ist noch eine Wellblechkonstruktion. Außerdem wurde damals Asbest verbaut, sodass es sich bei uns auch um eine Asbestsanierung handelt“, so die Vorsitzende. „Natürlich muss auch an einigen Stellen ausgebessert werden.“ Auch energetisch wird sich beim Reiterverein etwas ändern, da eine Solaranlage installiert werden soll. „Wir stehen bereits lange in Kontakt zu den Handwerkern. Wir müssen aus Witterungsgründen nun noch etwas warten. Ich gehe davon aus, dass wir im März oder April loslegen können.“

Schließlich bekommt auch der Kanu-Club Rheintreue Homberg eine Förderung in Höhe von 10.700 Euro. Damit soll die Heizungsanlage im Vereinsheim erneuert werden.

Staatssekretärin Andrea Milz erklärt : „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten.“