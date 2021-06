Mit Spaß zum Re-Start: Siege für die Ducks-Küken

Duisburg. Die U-13-Schüler und die U-10-Bambini der Duisburg Ducks haben erstmals seit Monaten wieder Skaterhockey gespielt.

Noch ist nicht klar, wann und wie genau die neue Skaterhockey-Saison, die bekanntlich im Jahreskalender gespielt wird, beginnen wird. Was Testspiele angeht, haben die beiden jüngsten Mannschaften der Duisburg Ducks nun aber losgelegt. Und sowohl die Schüler als auch die Bambini der Enten haben sich nach monatelanger Pause gut präsentiert.

Deutliche Siege: 19:3 und 10:4

„Natürlich waren da auch einige Einzelaktionen dabei, dennoch haben die Kinder versucht, die Verteidiger einzubinden“, lobte Trainerin Sally Klöser das Schüler-Team nach dem überlegenen 19:3-Sieg bei den Commanders Velbert. „Das Zusammenspiel werden wir im Training nun forcieren. Aber dieses Spiel hat erst einmal allen richtig Spaß gemacht“, freut sie sich. Die Tore erzielten Anton Ponomarev (8), Leandro Schulz (6), Jaden Wilson (2), Leonard Reinke, Phil Pörschke und Jakob Stricker.

Auch die Bambini feierten zum Re-Start einen Erfolg: Die U-10-Mannschaft der Ducks gewann mit 10:4 gegen die Crash Eagles Kaarst. „Schön ist, dass wir hier wieder eine Minireihe am Start haben. Fünf Spieler sind Jahrgang 2014 oder jünger“, so Klöser. Die Tore erzielten Pierre Stahlberg (8), Felix Kindler und Ben Jansen. Am Wochenende spielen beide Teams gegen Kaarst.

