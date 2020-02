Mit kleinerem Kader will der MSV den Aufstieg anpeilen

Nach knapp drei Monaten Pause geht es für die Fußballerinnen des MSV Duisburg II am kommenden Sonntag in der Niederrheinliga erstmals in diesem Jahr wieder um Punkte. Das Team von Trainer Sascha Beck startet um 11 Uhr beim SV Walbeck in die Restrunde, an deren Ende nach Möglichkeit der Wiederaufstieg in die Regionalliga stehen soll, aus der die Zebras vor drei Jahren abgestürzt waren.

Der MSV führt momentan mit 39 Punkten vermeintlich sicher vor dem 1. FC Mönchengladbach (33) und Schwarz-Weiß Warbeyen die Tabelle an, was aber täuscht: Warbeyen, als einziges Team der Liga bislang unbesiegt, hat noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Bei den Kleverinnen kassierte die Beck-Elf mit einem 1:2 ihre bisher einzige Niederlage, woran sich der Trainer zähneknirschend erinnert: „In dieser Liga trifft man oft auf Mannschaften, die mit zwei Fünferketten im eigenen Strafraum agieren, was mit Fußball nur wenig zu tun hat. Das war ja auch in Warbeyen so.“

Aslanaj erlitt Außenbandriss

Beim Unternehmen Aufstieg muss Sascha Beck auf zwei Leistungsträgerinnen der Hinrunde verzichten. Die US-Amerikanerin Otandeka Laki, in 13 Spielen neunmal treffsicher, ist in ihrer Heimat geblieben. Mittelfeldspielerin Paula Druschke legt aus schulischen Gründen eine Pause ein. Neues Personal gab es nicht, weshalb sich der Kader jetzt etwas übersichtlicher darstellt. „Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, keine Frage“, sagt Beck, der zunächst auch noch Torjägerin Flaka Aslanaj (zwölf Treffer in elf Einsätzen) ersetzen muss. Sie erlitt im Test bei Regionalligist SpVg Berghofen einen Außenbandriss.

Die Testspiele endeten durchweg mit Niederlagen – allerdings waren die Gegner auch allesamt höherklassig. Sehr zufrieden war Sascha Beck mit dem 0:4 gegen Zweitligist SV Meppen; das 1:6 in Berghofen und das 0:7 gegen den VfL Bochum (ebenfalls Regionalliga) sind ihm aber etwas zu hoch ausgefallen: „Gegen Bochum haben wir zu viel herumexperimentiert.“