Michel Domjahn kehrt im Sommer zu den Löwen zurück

Duisburg. Der Stürmer, der derzeit noch im Kader von Gelb-Weiß Hamborn steht, spielt bald wieder im Holtkamp. Der Trainer ist froh über den Zugang.

Für die Fußballer der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Hamborn 07 lief die bisherige Kreisliga-A-Saison nicht wie geplant. Nach fünf Niederlagen in Serie konnten die Hamborner in Gruppe 2 nur ihre zwei letzten Spiele vor der noch laufenden Corona-Pause gewinnen. Nun haben die Löwen den ersten Neuzugang für die neue Saison verpflichtet. Mit Michel Domjahn kehrt ein alter Bekannter in den Holtkamp zurück. Der Angreifer soll das Offensivspiel der 07er beleben.

Nach fünfjähriger Abwesenheit wechselt der 28-Jährige, der aus der Jugend der Hamborner stammt und auch einige Jahre für verschiedene Seniorenteams der Löwen kickte, von Nachbar Gelb-Weiß Hamborn zurück in den Holtkamp. „Ich bin froh, dass wir mit Michel einen erfahrenen Stürmer verpflichten konnten, der uns zusammen mit den anderen erfahrenen Spielern sicherlich weiterbringen wird“, erklärt Pierre Schmitz, Trainer der Hamborner Reserve. „Michel kennt sich hier aus, kennt die Strukturen des Vereins und war jahrelang selbst Teil des Teams. Er weiß, wo wir herkommen und wo wir wieder hinwollen. Die Eingewöhnung dürfte ihm daher nicht sonderlich schwerfallen“, weiß der Übungsleiter.

Zuletzt musste Domjahn wegen eines Fußbruchs länger pausieren. „Michel sagt, dass alles wieder in Ordnung ist. Was dann noch an Fitness fehlt, werden wir im Training wieder aufholen“, ist sich Pierre Schmitz sicher, fügt aber mit Blick auf die Corona-Einschränkungen an: „Wann immer wir denn wieder loslegen können.“