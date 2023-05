Michael von Zabiensky tritt beim VfB Homberg kürzer

Duisburg. Nach drei Jahren in der Niederrheinliga legt Michael von Zabiensky den Posten des A-Junioren-Trainers beim VfB Homberg am Saisonende nieder.

Michael von Zabiensky steht für Konstanz. Der stellvertretende Fußball-Jugendleiter, U-19- und U-12-Juniorentrainer des VfB Homberg ist am Rheindeich eine feste Größe. Seit sieben Jahren coacht der 46-Jährige verschiedene Teams mit überwiegend gutem Erfolg und ist seit fünf Jahren auch in der Jugendleitung unverzichtbar.

Zur neuen Saison wird der gebürtige Homberger ein wenig kürzertreten und gibt seine A-Junioren, mit denen er drei Jahre in der Nieder­rheinliga spielte, ab. „Ich habe jetzt fünf Jahre die Dreifachbelastung gehabt, was nicht wenig Arbeit war“, erklärt Zabiensky, der dem VfB aber die Treue hält: „Ich werde stellvertretender Jugendleiter bleiben und konzentriere mich gemeinsam mit Daniel Heintze auf unsere aktuelle D2 und den 2011er-Jahrgang. Nach einer gewissen Zeit möchte ich aber eine erneute weitere Tätigkeit im Jugend- oder Seniorenbereich nicht ausschließen.“

Die Entscheidung dazu, dass es in der nächsten Spielzeit einen anderen U-19-Trainer an der Seitenlinie beim VfB geben wird, fiel bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Abstimmung mit dem Verein, wie von Zabiensky erklärt: „Wir müssen nach dem feststehenden Abstieg die Qualifikation zur Grenzlandliga bestreiten. Daher macht es Sinn, dass der neue Trainer so schnell wie möglich übernimmt.“ Daher werden der Co-Trainer Dominic Linden und Betreuer Daniel Heintze ebenfalls sofort aufhören.

Dass mit dem Abschied auch der Abstieg aus der Niederrheinliga einhergeht, ärgert Michael von Zabiensky: „Die Enttäuschung über den Saisonverlauf ist riesengroß. Daraus muss man keinen Hehl machen.“

