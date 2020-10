Meiderichs Frauen stehen nun an der Tabellenspitze

Nach gelungenem Saisonstart mit 3:1 Punkten musste Meiderich 06/95, Aufsteiger zur Tischtennis-NRW-Liga, nun die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Beim Nachbarn PSV Oberhausen war nichts zu holen: Am Ende hieß es 9:3 für die Gastgeber.

„Das war auch verdient. Wir hätten vielleicht ein 5:7 erreichen können, mehr war aber nicht drin“, so 06-Sportwart Werner Schmitz-Büsing. Dass mit Eusebio Vos die Nummer zwei weiter in seiner chilenischen Heimat festsitzt, weil ihm die deutsche Botschaft keine Ausreiseerlaubnis erteilt, machte die Sache nicht einfacher. Arasch Hosseini konnte nach Verletzungspause wieder spielen, wartet aber weiter auf seinen ersten Saisonsieg.

So holte neben dem doppelt erfolgreichen Andrzej Borkowski nur Arja Hosseini einen Punkt. „Es wäre schön, wenn wir jetzt am Wochenende zumindest eines unserer zwei Spiele gewinnen würden“, sagt Werner Schmitz-Büsing – vor allem mit Blick auf die Partie gegen Borussia Düsseldorf III am Samstag, bei der Vincent Moj für Jörn Glomb an der Platte stehen wird. Gegen Spitzenreiter Mettmann-Sport dürfte es am Sonntag schwieriger werden.

Julian Kolisko steuerte zwei Punkte zum Sieg des TTC Homberg bei. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Erleichterung beim TTC Homberg: Der Landesligist holte mit dem 7:5 im Kellerduell gegen den Weseler TV die ersten Saisonpunkte. „Das war wichtig“, pustete Maarten Peltz durch, der wie Michael Licht und Ersatzmann Mefail Fejzula einen Punkt beisteuerte. Eine „Superleistung“ attestierte er seinen Kollegen Jürgen Grewing und Julian Kolisko, die mit je zwei Zählern den Gesamterfolg unter Dach und Fach brachten. Am Sonntag geht’s zu den Falken Rheinkamp III. „Da rechnen wir uns erst einmal nichts aus“, so Peltz.

Ein Superergebnis für den ETuS

In der Verbandsliga der Frauen gab es einen Wechsel an der Spitze – und das war dem ETuS Wedau zu verdanken, der in seinem erst zweiten Saisonspiel mit einem 8:4-Sieg beim zuvor verlustpunktfreien TTV Rees-Groin überraschte. „Das ist ein Superergebnis für uns“, jubelte Teamsprecherin Birgit Broll. Stark spielte besonders Nicole Louven, die alle ihre drei Partien gewann. Carmen Könemann und Birgit Klein steuerten je zwei Punkte bei, Monika Bartels einen. Am Samstag kommt der SV DJK Holzbüttgen IV zur Masurenallee.

Erster ist dadurch nun Meiderich 06/95. Der Aufsteiger bewahrte durch ein glattes 10:2 über den TTC Union Düsseldorf seine weiße Weste. „Eigentlich hätte das 12:0 ausgehen müssen“, fand Teamsprecherin Ann-Kathrin Koch. Sarah Beck verletzte sich in ihrem ersten Einzel, spielte dieses mit einer 0:3-Niederlage aber zu Ende, gab die zweite Partie kampflos ab und holte dann schließlich das dritte Einzel. Außerdem punkteten Koch, Berna Al und Mirja Störmer je dreifach. Am Samstag steht nun das Topspiel in Rees-Groin an.