Meidericher TC 03 hat für die kommende Saison Gewissheit

Duisburg Die Tennis-Herren 50 des MTC mussten lange auf die Mitteilung warten, ob sie weiterhin in der Regionalliga antreten dürfen.

Die Herren 50 des Meidericher TC 03 spielen auch in diesem Jahr in der Tennis-Regionalliga. Als Vorletzter der vergangenen Saison musste das Team um Thomas Naumann abwarten, ob es erneut in der höchsten deutschen Spielklasse antreten darf oder aber in die Niederrheinliga muss.

Da jedoch gleich vier Teams (Ratingen, Hörstel, Quelle und Marienburg) nicht mehr gemeldet haben, bleiben die Meidericher erstklassig. Zum Auftakt kommt am Samstag, 4. Mai, der Aufsteiger TK Blau-Weiß Aachen an die Borkhofer Straße. Außerdem trifft der MTC 03 auf Grün-Gold Bensheim (11. Mai, auswärts), den DSD Düsseldorf (8. Juni, auswärts), PSV Essen (15. Juni, heim), den Gladbacher HTC (22. Juni, heim) und Grün-Weiß Lippstadt (29. Juni, auswärts).

Ebenfalls Regionalligist bleiben die Damen 65 des DSC Preußen, die in der vergangenen Saison als Neulinge stark auftrumpften und Westdeutsche Vizemeisterinnen wurden. Die Saison beginnt für die Duissernerinnen am 8. Mai mit dem Heimspiel gegen den Holthauser TV. Gespielt wird immer mittwochs ab 13 Uhr. Die weiteren Gegner sind Grün-Weiß Silschede (15. Mai, auswärts), der Pulheimer SC (22. Mai, heim), der Baumberger TC (5. Juni, auswärts), der Marienburger SC (12. Juni, auswärts), der RTHC Bayer Leverkusen (19. Juni, heim) und der Titelverteidiger Bonner THV (26. Juni, heim). (kök)

