Meidericher Schmitz macht Durchmarsch bis zum Titel

Duisburg. Daniel Schmitz von Meiderich 06/95 schlägt der Konkurrenz bei der ersten Rhein-Ruhr-Bezirksmeisterschaft in Essen ein Schnippchen.

Wer alles gewinnt, holt am Ende den Titel – nach dieser Maxime kämpfte sich Daniel Schmitz von Meiderich 06/95 bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Essen zum Sieg in der Herren-B-Klasse. Dabei ließ er einige höher eingestufte Konkurrenten hinter sich.

„Ich konnte einigen Gegnern, gegen die es mit meinem Abwehrspiel schwer geworden wäre, zum Glück aus dem Weg gehen“, so Schmitz, der bei der Meidericher Zweitvertretung in der Bezirksoberliga an Position zwei spielt. Nachdem er sich in der Vorrunde gegen Malte Vennemann, Leon Köhler, Timon Mildenberger und Ismail Öz schadlos gehalten hatte, gab es die größte Herausforderung im Achtelfinale, das er nach 0:2-Satzrückstand noch haarscharf gegen den Essener Alexander Daun gewann. Danach ging es wie mit dem Messer durch die Butter: Jeweils in drei Sätzen siegte Schmitz gegen Gabriel Paschenda (Buschhausen), Simon Sprenger (Essen) und schließlich im Finale gegen Asmir Halilovic (Sterkrade). Im Doppel setzte er sich zudem an der Seite von Vereinskollege Nils Stoeber durch.

Dies waren die ersten Meisterschaften im neuen Bezirk Rhein-Ruhr, der die bisherigen Kreise Rhein-Ruhr und Essen sowie Teile der Kreise Krefeld und Niederrhein zusammenfasst. Höher hinaus geht es in der Klasse B, die für Aktive mit bis zu 1600 Punkten im Quartals-Rating (Q-TTR) gelistet sind, nicht: Weiterführende Titel werden nur in den Hauptklassen vergeben. Einen solchen holte sich leicht überraschend die Meidericherin Jana Baumann. Sie schaltete ab dem Viertelfinale mit Leni Kästner, Titelfavoritin Janette Püski und Mara Stoetzel gleich ein Trio von der DJK Franz-Sales-Haus Essen aus. Mit Klubkollegin Berna Al hatte sie zudem im Doppel die Nase vorn.

Bei den Herren A war für die 06/95-Landesligaspieler Vincent Moj und Nils Stoeber jeweils im Achtelfinale Endstation. Das galt auch für Aaron Kraft (Meidericher TTC) bei den Herren C und Sascha Brand (TTV Blau-Weiß Neudorf) bei den Herren D. Im achtköpfigen Damen-B-Feld schied Svenja Kettler (SV Wanheim) im Halbfinale aus.

