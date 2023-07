Meidericher KC verspielt sicher geglaubten Vorsprung

Duisburg. Der Deutsche Meister geht nur als Zweiter in die Play-offs. Gegner beim Finalturnier auf dem Fühlinger See in Köln ist der Alster Canoe-Club.

Mirko Günther war sich im Vorfeld ganz sicher. „Die sieben Punkte Vorsprung sind kaum zu verspielen“, war sich der Co-Trainer des Kanupolo-Bundesligisten 1. Meidericher KC sicher – doch am vierten und letzten Bundesliga-Spieltag verspielten die Schützlinge von Trainer Björn Zirotzki dann doch die sichere Tabellenführung und damit die direkte Qualifikation für die Champions League.

In der Abschlusstabelle der Hauptrunde belegen die Meidericher nun hinter den Havelbrüdern aus Berlin den zweiten Platz. Vom 11. bis zum 13. August geht es auf dem Fühlinger See in Köln nun für den MKC darum, den Titel zu verteidigen. Im Play-off-Viertelfinale treffen die Duisburger nun zunächst auf den Tabellensiebten, den Alster Canoe-Club Hamburg.

Im Innenhafen zurückgehalten

Bei den „Finals“ und der dort gespielten Variante „Speed-Kanupolo“ hatten sich die Meidericher bewusst zurückgehalten, spielten ohne die französischen Importspieler und belegten im Innenhafen den dritten Rang. Dennoch zeigte sich der Deutsche Meister auf dem Baldeneysee in Essen völlig außer Form und fuhr drei Niederlagen bei zwei Siegen und einem Unentschieden ein.

Zum Auftakt verschenkte der MKC beim 1:1 gegen den sicheren Absteiger KSV Glauchau zwei Punkte. Jan Grünewald war der Torschütze. Danach lief es zunächst besser. Tim Riecke, Alan Lignel (je 2), Flemming Hekers, Marco Hoppstock, Jan Grünewald und Erik Beukenbusch trafen beim 8:4 gegen Alster; auch der KC Nord-West Berlin wurde nach Treffern von Marco Hoppstock und Tim Riecke mit 2:1 besiegt. Danach setzte es nur noch Niederlagen: gegen den RSV Hannover (4:5; Tim Riecke 3, Marco Hoppstock), gegen den RKV Berlin (2:3; Jan Grünewald, Tim Riecke) und gegen die Havelbrüder (3:6; Tim Riecke, Jan Grünewald, Flemming Hekers). Tim Riecke wurde mit 24 Treffern drittbester Torschütze der Bundesliga.

