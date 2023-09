Meiderich 06/95 will wieder den Weg nach oben einschlagen

Duisburg. Nach einem Jahr in der Oberliga ging es für Meiderich 06/95 gleich drei Klassen tiefer. Dort verfolgt die Mannschaft ein klares Ziel.

Der sportliche Höhenflug ist erst einmal wieder vorbei. Ein Jahr lang hat Meiderich 06/95 als ranghöchster Vertreter des Duisburger Tischtennis in der Oberliga NRW gespielt, der immerhin fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands. Als Vizemeister hätte das Team sogar an der Relegation zur Regionalliga teilnehmen dürfen; stattdessen erfolgte der Rückzug in die drei Etagen tiefer angesiedelte Landesliga, weil nicht mehr ausreichend Personal vorhanden war. Dort ist der Neustart nun gelungen.

„Das Ziel ist, oben mitzuspielen und aufzusteigen“, erklärt Vincent Moj. Das Meidericher Eigengewächs, in der Vorsaison noch für die dritte Mannschaft gemeldet, aber auch schon zweimal in der Oberliga an der Platte, übernimmt in der Landesliga an Position drei nun eine tragende Rolle. Dass dieses Unterfangen kein einfaches ist, wurde ihm und seinen Teamkollegen schnell bewusst: „Als wir die Gruppeneinteilung gesehen haben, war das schon ein Schock, weil sie viel stärker als in der letzten Saison ist.“

Am ersten Spieltag lief freilich alles nach Plan. Die „Zweite“ des TTV Rees-Groin wurde mit 9:3 bezwungen. Wie Moj punkteten Andrzej Borkowski und Jenny Zhan zweimal, Lars und Nils Stoeber je einmal. Hinzu kam ein Doppel-Erfolg von Borkowski/Zhan. „Wir haben eine recht junge Mannschaft, mit der es viel Spaß macht“, so Vincent Moj, der sich über seine eigene aktuell starke Form freut. Die muss er am Samstag wieder unter Beweis stellen, wenn es zum TuS Rheinberg II geht. Da dann Jenny Zhan fehlt, rückt Moj ins obere Paarkreuz auf – keine leichte Aufgabe gegen die Rheinberger Routiniers. Als Hauptkonkurrent um den Aufstieg gilt aber wohl der momentane Spitzenreiter Bayer Uerdingen II.

Die Frauen des ETuS Wedau sind als Aufsteiger zur NRW-Liga mit einem 5:5 beim TTC Bärbroich gestartet. Punkte: Könemann, Louven, Klein, Bartels, Könemann/Klein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg