Meiderich 06/95 sorgt für Sensation beim Stadtpokal Duisburg

Duisburg Der A-Kreisligist wirft Oberligist und Rekordsieger VfB Homberg aus dem Turnier. Auch Viktoria Wehofen steht in der Finalrunde.

Jürgen Wöhrmann blickte zufrieden auf die Tribüne in der Halle an der Krefelder Straße. Der neue Leiter der Fachschaft Fußball im Stadtsportbund freute sich am ersten Abend des 36. Turniers um den Stadtpokal über einen guten Publikumszuspruch. Und auch ansonsten konnte er seine Premiere in dieser Funktion durchaus genießen. Der Auftakttag ging ohne Zwischenfälle über die Bühne.

Mehr zum Thema

Auch Wöhrmanns Stellvertreterin Anne Krüger, im Vorjahr nach dem Tod von Fachschaftsleiter Peter Thomas kurzfristig als Organisatorin eingesprungen, war positiv gestimmt: „Es war ganz schön anstrengend, aber am Ende sind wir als Team gut klargekommen. Jetzt ärgert man sich höchstens noch über Kleinigkeiten.“

Sportlich ärgern musste sich bei seinem ersten Auftritt am Donnerstagabend der TSV Bruckhausen. Der Spitzenreiter der rechtsrheinischen Kreisliga A, Gruppe 2, lag gegen den Bezirksligisten Duisburger SV 1900 eine Minute vor dem Ende mit 2:1 in Führung. Als noch 16 Sekunden auf der Uhr standen, gelang den Wanheimerortern der Ausgleich – und bei noch 1,5 zu spielenden Sekunden sogar das 3:2-Siegtor. Der DSV hatte zuvor schon klar mit 5:1 gegen den linksrheinischen A-Liga-Tabellenführer ESV Hohenbudberg gewonnen und machte dann mit dem 3:1-Coup gegen Oberligist Hamborn 07 schon den Einzug in die Finalrunde perfekt. „Wir wollten hier schon weiterkommen“, meinte Trainer Mehmet Özer nachher – und das, obwohl sogar nur ein Mix aus erster und zweiter Mannschaft auf dem Parkett stand. Das abschließende 1:5 gegen Ligakonkurrent DFV 08 war dann verschmerzbar.

Ahmet Ünal Ergün (links) und André Busch setzten sich mit Hamborn 07 zum Auftakt gegen den DFV 08 durch. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Bei Hamborn 07 waren erwartungsgemäß noch keine Neuzugänge mit von der Partie. Der abstiegsbedrohte Oberligist wird sich aber wohl von Torhüter Marius Delker und Abwehrmann Folarin Williams trennen, an denen Landesligist FSV Duisburg stark interessiert ist. Dessen Kapitän Can Serdar, nahezu auf allen Positionen einsetzbar, steht dem Vernehmen nach kurz davor, den umgekehrten Weg zu gehen.

Löwen lösen Ticket für Finaltag

Die Löwen starteten mit einem 3:1 gegen den DFV 08 gut ins Turnier, mussten dann gegen Hohenbudberg lange zittern, ehe kurz vor Schluss die beiden entscheidenden Treffer zum 3:1-Sieg gelangen. Der Niederlage gegen den DSV 1900 folgte dann wiederum ein klares 6:1 gegen Bruckhausen, wodurch das Ticket für den Finaltag ebenfalls gelöst war. Dies gelang dann auch dem DFV 08 durch das 4:3 gegen den ESV Hohenbudberg.

In der Parallelgruppe wartete Oberligist und Rekordsieger VfB Homberg mit einem neuen Gesicht auf. Ryo Iwata soll künftig die Defensive am Rheindeich sicherer machen. Der 23-Jährige kommt von Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg und gilt als Ersatz für seinen japanischen Landsmann Keito Nakamikawa, der in sein Heimatland zurückkehren muss. Bei seiner Premiere in Gelb-Schwarz, dem 3:0-Sieg gegen die TuS Mündelheim, wusste Iwata auf Anhieb zu überzeugen. Anschließend taten sich er und seine neuen Teamkollegen allerdings im Duell mit A-Ligist Viktoria Wehofen schwer. Die Walsumer führten mit 2:0 und 3:2; den späten 3:3-Ausgleich schaffte der VfB, während ein Viktoria-Kicker angeschlagen auf dem Boden lag, wofür es einige Pfiffe von den Rängen gab.

Viktoria Wehofen (dunkle Trikots) zog unerwartet in die Finalrunde ein. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Durch diesen Punktverlust stand der VfB im finalen Spiel gegen Meiderich 06/95 unter Zugzwang, denn mit einem Sieg konnte der A-Ligist an den Hombergern vorbeiziehen. Die Meidericher hatten zuvor die GSG Duisburg (4:1) und die TuS Mündelheim (3:2) bezwungen, dann aber den greifbar nahen Finaleinzug durch ein 1:3 gegen Ligagegner Wehofen verpasst. Das holten sie dann mit einem fast schon sensationellen 2:1 über den VfB nach. Der Anschlusstreffer eine Minute vor dem Ende kam zu spät für den Favoriten. „Verdient“, urteilte der ernüchterte Trainer Stefan Janßen.

Das Aus für sein Team war kurze Zeit später perfekt. Durch ein 5:2 gegen die TuS Mündelheim schob sich Viktoria Wehofen auf den zweiten Platz der Gruppe. Der VfB schied als Schlechterer der beiden Dritten aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg