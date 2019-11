Meiderich 06/95 schließt zum Spitzenreiter auf

In der Tischtennis-Verbandsliga hätte der Spieltag für Meiderich 06/95 nicht besser verlaufen können. Der Tabellenfünfte entschied das Derby gegen den Post SV Oberhausen mit 9:6 für sich, liegt nur noch zwei Punkte hinter Spitzenreiter Olympia Bottrop und hat eine Verstärkung aus Südamerika in Aussicht. In der Landesliga gingen der TTC Homberg und der Meidericher TTC 47 derweil leer aus.

Verbandsliga: Meiderich 06/95 – Post SV Oberhausen 9:6: Werner Schmitz-Büsing atmete nach dem Derbysieg tief durch: „Das war das erwartet schwere Spiel und hätte auch anders ausgehen können.“ Meiderichs Sportwart sah viele nervenaufreibende Duelle. Fünf von sieben Fünf-Satz-Spielen gingen an die Hausherren, die zunächst mit 3:4 im Hintertreffen gelegen hatten. Dann entschieden die Meidericher Nachwuchshoffnungen ihre Einzel haarscharf für sich. Nils Stoeber siegte mit 15:13 im fünften Satz, Vincent Moj mit 16:14. „Die Beiden machen einfach Spaß“, freute sich Schmitz-Büsing. Die Punkte holten Andrzej Borkowski/Alexander Bosliakov sowie Borkowski (2), Bosliakov, Christian Knorr (2), Stoeber und Moj (2).

Durch die zweite Saison-Niederlage der DJK Olympia Bottrop (6:9 gegen Schlusslicht Bayer Uerdingen II) ist die Spitzengruppe noch enger zusammengerückt. Meiderich könnte nun sogar auf dem zweiten Platz überwintern, der am Saisonende zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Voraussetzung dafür ist, dass die 06er ihren Doppelspieltag zum Jahresabschluss schadlos überstehen. Am Samstag geht es nach Uerdingen, am Sonntag (11 Uhr) zu Hause im Nachholspiel gegen den Vorletzten TuS 08 Rheinberg II.

In der Rückrunde wird sehr wahrscheinlich ein neuer Name in der Meidericher Mannschaftsaufstellung auftauchen. Jörg Bitzegeio hat den Kontakt zu Eusebio Vos Flores hergestellt. Der 16-jährige Chilene nimmt an Turnieren in Europa teil, trainiert dann des Öfteren in Grenzau und könnte ab und zu für Meiderich an die Platte gehen.

Landesliga: BSV Grün-Weiß Flüren – TTC Homberg 9:0: Die Partie war nur auf dem Papier ein Spitzenspiel. Denn der Tabellendritte aus Homberg trat beim souveränen Spitzenreiter wie angekündigt stark ersatzgeschwächt an. Neben Patryk Mazur aus der zweiten Mannschaft halfen Janik Steigenhöfer und Timo Schwarzenbart aus, die normalerweise für die Homberger Fünfte in der 2. Kreisklasse im Einsatz sein. „Wir konnten unsere zweite, dritte und vierte Mannschaft nicht schwächen, denn sie hatten wichtige Spiele“, meinte Christian Timmerman, der verletzte Mannschaftsführer des TTC. Angesichts der Umstände hielten die Gäste gegen den Verbandsliga-Absteiger gut dagegen. Alexander Gebauer und Patryk Mazur im Doppel sowie Maarten Peltz im Einzel gegen Torsten Lantermann verpassten den Ehrenpunkt nur um Haaresbreite.

Das letzte Hinrundenspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den TV Mehrhoog wollen die Homberger unbedingt gewinnen. „Dann hätten wir 14 Punkte, das wäre eine richtig gute Ausgangslage für die Rückrunde“, so Timmerman: „Aber aufgrund des erhöhten Abstiegs wird es lange spannend bleiben.“

TTC Blau-Weiß Geldern-Veert – Meidericher TTC 47 9:6: Geldern belegt nach dem fünften Sieg in Serie erstmals in dieser Saison keinen Abstiegs- oder Relegationsplatz. Für den MTTC wird die Luft im Tabellenkeller dagegen immer dünner. „Wir brechen uns zurzeit den Finger in der Nase ab“, zeigte sich Mannschaftsführer Peter Markwitz „schon ein bisschen enttäuscht“. Nach einer 4:3-Führung geriet der Vorletzte mit 4:7 ins Hintertreffen und verpasste danach die nochmalige Wende. „Wir werden nicht aufgeben“, so Markwitz. Die Punkte holten Markus Koitka/Andreas Boos sowie Koitka, Boos, Henning Huppers (2) und Markwitz. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt der MTTC den TTV Rees Groin II.