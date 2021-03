Meiderich 06/95 holt Talent Leon Viktora aus Waldniel

Neues Trikot: Leon Viktora geht in der kommenden Saison für Meiderich 06/95 an die Platte.

Duisburg. Der 18-Jährige soll die Duisburger in der kommenden Saison in der NRW-Liga verstärken. Damit wird es ein neues Duo im oberen Paarkreuz geben.

Jetzt dürften die Planungen bei Meiderich 06/95 für die kommende Saison in der Tischtennis-NRW-Liga abgeschlossen sein. Mit Leon Viktora hat sich ein 18-jähriges Talent vom TTC Waldniel den Meiderichern angeschlossen.

Der aus Moers stammende Leon Viktora wechselte erst im vergangenen Sommer von seinem Stammverein TuS Rheinberg zu den Schwalmtalern, mit denen er in der Oberliga West – eine Klasse über der NRW-Liga angesiedelt – zum Zeitpunkt des coronabedingten Abbruchs den ersten Platz belegte. An Position fünf brachte er es bis dahin auf stolze 12:2 Siege. „Er hat den Kontakt zu uns gesucht, weil er mit Waldniel ja nun nicht aufsteigen kann und die neue Mannschaftsstruktur in der Oberliga für ihn weniger Spiele bedeuten würde“, so 06/95-Sportwart Werner Schmitz-Büsing.

In Meiderich wird Viktora, der schon als 15-Jähriger im Seniorenbereich für Rheinberg an die Platte ging, aller Voraussicht nach an Position zwei hinter dem vom Drittbundesligisten SC Buschhausen kommenden Christian Strack spielen. Andrzej Borkowski, in den vergangenen Jahren die Nummer eins bei den Rot-Schwarzen, wird dann ins mittlere Paarkreuz wechseln. Mit dieser Besetzung soll das Team ganz oben mitmischen. (T. K.)