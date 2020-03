Die Saison in den Tischtennis-Ligen geht in ihre entscheidende Phase. Während Meiderich 06/95 in der Verbandsliga dem Aufstieg entgegenstrebt, wird es für den Nachbarn Meidericher TTC immer schwerer, den Abstieg aus der Landesliga noch abzuwenden.

Verbandsliga: TTV Falken Rheinkamp II – Meiderich 06/95 5:9: Noch fünf Spiele zu absolvieren und drei Punkte Vorsprung auf Olympia Bottrop – das ist der Stand der Dinge für den Tabellenführer. „Die Bottroper haben noch Spiele, in denen sie stolpern können – wir aber auch“, sagt Christian Knorr, der mit einer sehr jungen Mannschaft nach Moers gereist war. Als einziger erfahrener Akteur neben ihm war Andrzej Borkowski dabei; ansonsten spielten die Youngster Kai Zarehbin, Nils Stoeber und Vincent Moj sowie Kai Ole Wolter als Ersatz für den kurzfristig erkrankten Alexander Bosliakov. „Kai Ole hat bärenstark gespielt“, lobte Christian Knorr, der mit ihm gleich das Auftaktdoppel etwas überraschend gewann. Auch Borkowski/Zarehbin setzten sich durch. In den Einzeln hatten dann Borkowski, Knorr (je 2), Zarehbin, Moj und Wolter die Nase vorn. Am Sonntag geht es daheim gegen die Rheinkamper „Erste“ – ein ähnlich schweres Kaliber.

Landesliga: VfL Rhede – TTC Homberg 9:3: Ein deutliches Ergebnis, das aber täuscht. Jürgen Grewing und Bastian Jäschke hatten ihre jeweils zweiten Einzel schon gewonnen, doch diese Partien kamen letztlich nicht in die Wertung. „Mefail Fejzula hätte seine Partie sicher auch gewonnen. Wir hätten also nur einen Punkt mehr gebraucht, um das Schlussdoppel zu erreichen“, so Luca Kasper. Er selbst hatte Pech, denn gegen VfL-Spitzenmann Niels Blum ging er ebenso wie zuvor Alexander Gebauer in den fünften Satz – doch beide unterlagen jeweils. So reichte es nur zu den Erfolgen von Jäschke, Fejzula und dem Doppel Grewing/Jäschke. Das für kommenden Samstag geplante Spiel gegen den TV Voerde wird womöglich verlegt.

Meidericher TTC – Rhenania Kleve 8:8: Endlich mal kein 7:9 – doch das hob die Stimmung beim Vorletzten nicht. „Eigentlich müssen wir das mit 9:4 gewonnen“, so Teamsprecher Peter Markwitz. Nach vier Stunden stand aber nur ein Remis, bei dem sich alle Beteiligten verausgabt hatten: 17 Sätze gingen allein die Verlängerung. Bitter dabei vor allem das Spitzeneinzel: Andreas Boos verlor in drei Sätzen gegen Johannes Kirchner – mit 12:14, 10:12 und 13:15. Als Sieger gingen Shakjir Aliu (2), Boos, Markus Koitka, Bernd Linke und Li Jinlou sowie die Doppel Boos/Koitka und Markwitz/Linke von der Platte. Am Samstag spielt der MTTC bei Spitzenreiter Grün-Weiß Flüren.